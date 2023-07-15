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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024立委初探／民進黨國會難過半　15席現任立委選情「亮紅燈」

▲▼王世堅出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲儘管王世堅身處綠營優勢選區，仍得面對整合黨內的挑戰。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選戰開打，民進黨本周完成73個區域立委佈局，不過，黨內普遍認為，目前立委選情不若總統樂觀，現在加入黨團運作的51席次，有多達15席次選情膠著、亮起紅燈，範圍遍佈全台南北，加上黨內下修不分區安全名單至第10至11席，民進黨主席賴清德想要實現「國會單獨過半」目標，恐非易事。

黨內人士指出，儘管目前賴清德在總統選戰居於領先地位，但各地「小雞們」的選情不容樂觀，加上今年選情冷，許多2020年以微幅票數差距勝出的選區，一旦失去空戰優勢，均將面臨國民黨陸軍組織反撲，加上許多區域都是與國民黨一對一競爭，最壞可能落於「第二大黨」窘境。

其中，在綠營較為弱勢的北台灣，現任立委不連任的基隆市、宜蘭縣，都沒有樂觀的本錢；台北市現任4席立委，除了第一選區（士林、北投）立委吳思瑤可能成為藍營「八仙過海」大軍壓境的唯一活口，第二選區（大同、士林）參選人王世堅面對黨內整合難題，第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜陷入台灣基進分票危機，接棒立委林昶佐參選的第五選區（中正、萬華）參選人吳沛憶，也將面對「三咖督」混戰壓力。

新北市方面，第八選區（中和）現任立委江永昌不連任，參選人吳崢是否能在一片「藍海」中順利接棒，仍是未知數；第十二選區（汐止、金山）立委賴品妤上屆以不到3千票微幅差距勝出，但本屆面臨家族實力雄厚的國民黨參選人廖先翔，選情吃緊；桃園市方面，繼續與民進黨合作的無黨籍立委趙正宇，可能遭逢議長邱奕勝姪女邱若華競爭，尋求連任挑戰不小。

▲▼民進黨立院黨團劉世芳、莊瑞雄、洪申翰、太陽花學運發言人吳崢召開「別裝傻了 一中才是目的」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳崢是否能在一片藍海中開拓票源，將是突圍關鍵。（資料照／記者屠惠剛攝）

中部縣市部分，台中市第二選區（大肚、烏日、龍井）立委林靜儀再度與國民黨前立委顏寬恆對決，南投縣第二選區立委蔡培慧面對年輕世代、國民黨縣議員游顥競爭，如何將選情炒熱，將是突圍關鍵；彰化縣第一選區（鹿港、和美）立委陳秀寳上屆以約7500票差距勝出，此次迎戰前和美鎮長阮厚爵，不可不慎；嘉義市現任立委王美惠，同樣面對黨內整合的挑戰，需要謹慎應對。

在南部與東部縣市方面，高雄市第三選區（左營、楠梓）現任立委劉世芳不連任，交棒市議員李柏毅，與曾參與市長補選的市議員李眉蓁正面對決，其爆發力夠不夠強，是左右選情的關鍵因素；屏東第二選區（屏南）現任無黨籍立委蘇震清因《選罷法》修法無緣再戰，民進黨提名新系縣議員許展維參選，但蘇的兒子蘇孟淳也將參選，「三咖督」局面勝負難分，而據了解，國民黨屏南可能會以不提名方式，暗助蘇孟淳。而台東縣藍綠均出現分裂危機，前立委賴坤成自初選勝出，但現任立委劉櫂豪不滿其言語攻訐不斷，表態「朝參選方向努力」，為選舉情勢埋下變數。

▲林靜儀、羅美玲聯袂為蔡培慧助講拉票。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲蔡培慧（中）、林靜儀（右）是否能續留立法院，是觀察中部選情的重要指標。（資料照／蔡培慧競選總部提供）

▲屏東縣議員許展維14日在縣議會質詢，建議政府相關單位於9月底後才開放國外洋蔥進口。 。（圖／許展維提供，下同）

▲縣議員許展維角逐屏南立委，恐面臨「三咖督」分票挑戰。（資料照／許展維提供）

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