「我爸陳水扁」陳致中入獄最愛炫2句！　知情人士曝內幕

▲陳致中（右）三度當選議員，但其中兩次都因為遭判刑被解職。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月，於今年5月中旬入監。不過本刊接獲與陳同監獄服刑、剛出獄的獄友爆料，指陳不但享有多項特權，且態度高傲，經常把「我以前是議員」、「我爸陳水扁」等話掛嘴邊。

C先生表示，雖然監獄主管對外都聲稱，他們對所有受刑人一視同仁，但裡面真實的狀況，外界看不到，也不知道。陳致中入監第2天，媒體就報導，獄方表示陳在看自己帶的書籍，陳也在入獄第3天寫下親筆信，說自己在入獄第2天就讀完張學良的傳記。不過，一般受刑人帶進監獄的書籍要先經過檢查，約1週後才能拿到手，但陳當天就拿到書，也是特權。

此外，陳致中入獄後，媒體隨即報導，陳最快2個月就可申請轉外役監、有望與前來探視他的眷屬同住。但C先生告訴本刊，一般受刑人只能在3、6、9、12月，申請轉外役監，陳5月11日入監，7月滿2個月，必須等到9月才能申請，但消息指出，陳7月就會申請、8月就會獲准，若真屬實，又是另一種特權。

▲一般受刑人入監一陣子後才能放風運動，陳致中剛入獄就獲許可，被批特權。

除了特權爭議，C先生透露，和陳致中接觸過的獄友，私下都批評陳的態度囂張，因為他是名人，其實大家都知道他是誰，但他還是常常把「我當議員」「我爸是陳水扁」等掛在嘴邊，感覺十分高傲。

▲陳致中今年母親節前夕入監，特別和母親吳淑珍相擁辭行。

針對C先生的爆料，本刊透過管道向知情人士查證屬實，但該人士認為，相關情節並未違法，畢竟陳致中身分特殊，獄方只是在容許範圍內，盡量給陳方便。

這位知情人士告訴本刊，高雄第二監獄的新收受刑人，多半會分配到收容人數較多的「明舍」或「禮舍」，但這二個舍房環境較複雜，獄方考量陳致中是名人，為了避免不必要的困擾，所以新收調查期間，將他分配到人數較少的「愛舍」，陳的舍房被安排在主管桌前的第一房，目前仍然1人1房，以便就近監看。

此外，該人士也透露，愛舍的收容人屬性多是疾病、隔離、調查性質，很多受刑人因病隔離、無法放風運動，但陳致中並未遭隔離，所以按規定的時間，特別安排讓他單獨運動，並由主管親自戒護，避免發生狀況。

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