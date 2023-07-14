神人喊「麥當勞499元吃到飽」　PTT炸鍋了！吃貨秒拒絕

▲若麥當勞推出吃到飽，原PO好奇有人想吃爆嗎？（示意圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

北科大與熱炒店鬧出「白飯之亂」，也引發各種吃到飽的話題。就有網友笑稱，若麥當勞有499元吃到飽方案，好奇大家是否會去吃爆？文章曝光後，多數人卻搖頭回應「199元以下才有可能考慮」，也分析漢堡類太容易吃飽，難以吃回本。事實上，16年前的麥當勞真的有推249元吃到飽，有苦主分享當時回憶。

一名網友在PTT笑問，如果哪一天麥當勞也推出499元吃到飽活動，主打內用餐點無限量供應，好奇大家是否會去吃爆，「雞塊可以怒吃20塊嗎？有沒有八卦？」

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文章曝光後，網友反應兩極化，「去！我要吃爆大麥克」、「很久以前有喔！價格不記得了」、「以前跨年有推過吃到飽呀」、「狂吃麥脆雞跟冰炫風輕鬆回本、「99元大薯吃到飽如何」、「2007年麥當勞跨年249元吃到飽，限兩小時」、「小時候的夢想要實現一下呀」、「雞塊薯條吃到飽，有夠爽」。

另一派則直言不會買單，「雞塊20塊才200元吧」、「會有人拿一堆糖醋醬回家吧」、「2套+冰炫風極限了」、「499元完全沒有高級食材不如去吃千葉」、「499元直接點也會飽吧」、「大麥克你能吞幾個...就算5個也沒499元」、「499元根本沒法吃回本的」、「不如丹丹499元吃到飽」、「不會去，200元就超飽了」、「不會，太容易膩了」、「199元以下才有可能考慮」。

事實上，麥當勞在2007年跨年真的推出「249元吃到飽」，限時2小時且只有100個名額。留言串中，還釣出網友分享，「20年前跨年花蓮市的麥當勞就搞過了，只會狂上飲料跟薯條，漢堡根本沒吃到幾個就飽了」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

