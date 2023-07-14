壓克力廠「塑美貝」大爆炸　藍軍要經濟部：全面體檢高雄工業園區

記者賴文萱／高雄報導

位在高雄楠梓加工區的壓克力大廠塑美貝科技公司今（14）日上午大爆炸，劇烈火勢與黑色濃煙直竄天際，化學氣味飄散造成民眾驚恐。國民黨立委候選人李眉蓁與李明璇痛斥，「台積電不來，工安事故一直來」，點名經濟部、勞動部應在最短時間內提出檢討報告，並對高雄所有工業園區進行體檢及勞動檢查，一定要有人負責。

▲高雄楠梓工業區壓克力大廠「塑美貝」大火。（圖／翻攝記者爆料網）

李眉蓁指出，經濟部和高雄市政府四處開發產業園區，為了迎接台積電進駐更加速開發楠梓產業園區，但既有的園區卻連最基本的安全問題都做不好，真的非常離譜。

經濟部所屬園區發生事故最多的是林園、小港的石化工業園區，去年中油大林廠夜晚的爆炸事件引起高雄震驚，本來以為楠梓加工出口區並非石化業、會相對安全，沒想到這次爆炸是由製造壓克力板的「甲基丙烯酸甲酯儲存槽」引起，令人意外又震驚。

▲壓克力廠「塑美貝」大爆炸，藍軍點名經濟部、勞動部：全面體檢高雄工業、產業園區。（圖／記者賴文萱翻攝）

李眉蓁要求經濟部，必須對所屬工業園區進行全面體檢，徹查所有石化園區、科學園區、加工出口區、科技產業園區內的塑化原料儲存設施，同時勞動部和市政府對所有產業園區也要進行全面勞檢。這次的爆炸事故若是有經濟部管理不當、勞動部勞檢不力，一定要有人出來負責。

李明璇則表示，高雄工安意外一再上演，特別是她的選區前鎮小港有許多的工業區，小港區從一月份開始就不斷發生狀況，有勞工朋友遭曳引車斗砸中送醫不治、3月份分別發生兩起吊車傾倒事故、4月再發生勞工與吊車架、板模從高處墜落地面而亡。

6月更誇張，先是建案鷹架掉落鄰房，再來是勞工掉入爐石粉料槽造成一人身亡，短短四天再度發生勞工朋友遭觸電而身亡。李明璇表示，看到許多勞工朋友因此喪失了寶貴的生命，實在令人痛心疾首！

▲塑美貝廠房今早大爆炸，劇烈火勢與黑色濃煙直竄天際。（圖／翻攝記者爆料網）

李明璇直言，明明3月底勞工局才由局長率隊做過勞檢，怎麼還是會一直發生工安事件，我們的政府到底是發生了甚麼事？她並進一步指出，日前勞動部長許銘春因補助高雄3千多萬就安預算辦活動，而被同黨立委批評拍陳其邁馬屁，結果陳其邁就急急忙忙跳出來聲援感謝勞動部長。

李明璇痛批，陳其邁不要只顧著聲援勞動部長，卻忘了基層弱勢的勞工朋友和勞工安全。李眉蓁、李明璇最後共同呼籲中央勞動部應該要動起來，組成稽查小組進駐高雄，好好調查一下高雄的工安事件發生的頻率這麼高，這中間到底出了甚麼問題，才會讓這樣的憾事一再發生？政府應該要出來好好說清楚！