獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」　本人曝真相

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

一名林姓女子日前在交友軟體認識綽號「阿宏」的男子，並相約由阿宏載到嘉義遊玩，沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後丟包公車候車亭，讓網友熱烈討論「到底阿宏是誰」。今(14日)有位名字有「宏」的網友在臉書發文說「不好意思、當天把妳丟包在嘉義」，引起網路瘋傳，《ETtoday新聞雲》向該名網友求證是否為本人，他表示只是開玩笑，沒想到被分享，避免誤會已經刪文了。

嘉義市警員楊尚恩日前執行巡邏勤務時，接獲勤務指揮中心通報，稱嘉義高工公車站有一名女子需要協助，員警到場後，見林女情緒不穩哭泣，經員警安撫情緒才娓娓道出原委，原來是在交友軟體上認識綽號「阿宏」的男子，兩人相談甚歡，遂相約由阿宏載到嘉義遊玩，但沒想到阿宏卻將林女載至嘉義市後，以要找朋友拿東西為理由，將林女丟包在彌陀路，由於身上沒有現金，因此報案請求警方協助返家。

▲跟男網友南下嘉義遊玩，台中女子卻慘遭丟包大馬路，無助呆坐公車亭痛哭。（圖／記者翁伊森翻攝）

此時員警想起市府社會處有提供「川資」服務，趕緊返回派出所替林女申請「單程返鄉乘車換票證」，並駕駛巡邏車將林女載至嘉義火車站，讓林女憑換票證取得返回台中的火車票。

▲有位名字中有「宏」的網友出面說把人丟包在嘉義，文章在網路瘋傳。（圖／翻攝自PTT）

整起事件經報導後引起熱議，想知道該名「阿宏」到底是誰，竟然無情把人丟包。今天一名姓名中有「宏」字的網友發文說「不好意思、當天把妳丟包在嘉義，因為妳網路上給我的照片跟本人差太多了」，並且附上對比照。該文一出後引起網友熱烈分享。

《ETtoday新聞雲》向該名網友求證，是否是丟包林女的「阿宏」本人，他說「當事者不是我，開玩笑的文章而已，想不到還有人分享文章，怕人誤會所以刪文了」。至於是否有阿宏本尊的聯絡方式或資訊，警方表示該案件是為民服務，所以沒有林女當時出示的手機對象Line截圖。