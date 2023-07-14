烏龍逮捕片曝光！彰化警猛勒頸「抓錯人」…17歲少年慘破頭縫17針

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉一名17歲少年3日騎腳踏車要去種田，經過埔鹽番金路時，竟遭警方「認錯人」當成逃逸移工逮捕。少年過程中奮力掙扎，撞上耕耘機頭破血流縫了17針，稍早逮捕4分鐘影片曝光！

▲彰化警逮錯人，17歲少年慘破頭縫17針。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

透過逮捕畫面可發現，當時身穿灰色上衣、黑色長褲，腳上還套著黃色膠鞋的少年騎著腳踏車，遭員警座車攔下，2名員警下車後，便出手拉扯少年，他嚇到扔下腳踏車逃跑，駕駛座上的員警見狀下車支援。

少年奔跑過程中，頭部不慎撞上耕耘機，3名員警見狀，隨即將他團團包圍，過程中其中一名員警緊緊勒住少年的頸部，另一人更使勁拉扯少年腿部，最後將少年壓制在地，由於逮捕時引起騷動，附近居民也紛紛出來查看，孰料，最後竟是警方「抓錯人」，鬧出烏龍一場。

回顧整起事發經過，該名17歲少年出自單親家庭，母親來自東南亞，他趁著暑假打工要幫忙家裡生計，不料，3日晚間騎腳踏車要出門種田，行經番金路時，卻遇上一輛深色小客車靠近，車上3名男子一下來就要抓住他。

少年頓時嚇壞，以為自己遇上綁匪，大喊「救命」、「我又沒做什麼、不要抓我」，對方這時才出示證件表明警察身分，但為時已晚，少年在奮力抵抗的過程中頭部撞上耕耘機，當場血流滿面，送醫後縫了17針。

警方抓錯人事件曝光後，引起地方議論紛紛。彰化縣議員張春洋受理陳情過後，立即詢問警方。警方回應，若調查屬實將會負全責。