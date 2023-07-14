壓克力大廠狂燒8hrs飄化學味！高雄人驚問有沒有毒　市府回應了

記者賴文萱／高雄報導

位在高雄楠梓加工區的壓克力大廠塑美貝科技公司今（14）日上午大爆炸，劇烈火勢與黑色濃煙直竄天際，化學氣味飄散造成民眾驚恐，擔憂是不是有毒？對此，高雄市政府回應，在現場50公尺範圍內測得的PP值為90ppm，沒有立即的危險。

▲高雄楠梓工業區壓克力大廠「塑美貝」大火。（圖／翻攝記者爆料網）

初步了解，塑美貝廠房早上7點半機器設備尚未啟動，但儲存的槽桶就突然發生爆炸，火警詳細發生原因尚待了解中。不過，油槽的儲量總共達到290公噸，因此仍需要一點時間讓他燃燒完成，火勢才能完全撲滅。

這場大火連燒8小時發生後，除了濃煙直竄天際，還飄散化學氣味，民眾也擔憂廠房爆炸「甲基丙烯酸甲酯」燃燒後產生的乙烯和一氧化碳是不是有毒？對此，副市長林欽榮表示，在現場50公尺範圍內測得的PP值為90ppm，沒有立即的危險。

▲▼塑美貝廠房火警，陳其邁坐鎮指揮。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁受訪指出，感謝所有市民朋友的配合，也要感謝消防局同仁跟環保局、水利局、經發局的同仁，現場火勢在12點左右已經控制住，市府第一時間接獲科技產業園區通報後，馬上就出動超過65部以上的消防車、195位消防局同仁來協助救災，目前在整個火場部分也初步獲得控制。

陳其邁表示，在早上8點半多，他有跟王美花部長通電話，也建議經濟部對所屬園區，針對有關消防設備等等，應該做一個整體的體檢，落實消防的安全。另外，高雄市政府也會針對所屬的工業區，就相關的工廠，尤其是有儲存槽或石化設備的廠商來進行體檢，希望加強消防公安工作的落實。

他強調，在火警發生時，楠梓科技產業園區裡面採區周遭擴大警戒，包括整個汙水幹管、雨水箱涵跟整個周遭環境都會做監測，包括空汙跟水質等採取預防性措施，後續也會在周遭持續警戒，請所有市民朋友放心。