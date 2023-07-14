海底撈「萌娃陪吃」服務！大師兄首體驗　合照尬笑：更寂寞了

▲大師兄曬出和陪吃娃娃的合照。（圖／翻攝自FB／BigBrother大師兄）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名作家「大師兄」經常在粉專分享趣事，異於常人的世界觀總讓粉絲笑翻。最近他第一次一個人去吃海底撈，聽到有「陪吃」服務，瞬間愣住直呼「蛤？」體驗過後，不禁苦笑「感覺更寂寞了呢！」還曬出合照，「有人陪吃飯真好！哈哈哈哈哈嗚嗚嗚嗚嗚嗚！」

大師兄原本在火葬場工作，在PTT靈異板分享「接體員的大小事」，系列文章爆紅後來出書，躋身人氣暢銷作家，他也經常在粉專「BigBrother大師兄」發文，幽默口吻總讓粉絲笑到不行。

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大師兄今（14）日就發文，說他第一次一個人去吃海底撈，被店員詢問，「先生，要幫你放一個陪吃娃娃嗎？」他一聽就傻了「蛤？」店員便解釋，「陪吃娃娃是放在對面，陪您一起吃的唷！」他則回「好唷……」

結果不放還好，實際體驗後，大師兄忍不住直呼，「我還真的是第一次吃飯放陪吃娃娃的……感覺更寂寞了呢！」還引用喜劇電影的台詞，打趣「綺夢要不要吃龍蝦？」並貼出「怒點三鍋清水」的照片。

值得注意的是，他更在留言處貼出和卡娜赫拉「兔兔」陪吃娃娃的合照，「有人陪吃飯真好！哈哈哈哈哈嗚嗚嗚嗚嗚嗚！」照片逗笑粉絲，「原本不尷尬，陪吃娃娃一出現，整個尬味都四散了」、「陪吃娃娃很可愛，但反而更尷尬了^_^」、「而且她會一直對你笑」、「這飯友看到大師兄點台，開心得合不攏嘴。」

還有人表示，「幸好不是紙紮的陪吃娃……」、「下次跟店員說我自備金童玉女」，大師兄見狀也幽默回覆，「靠邀紙紮我車上有唉……下次帶下來好了！」讓其他人再度笑翻，「那會有兩個耶！金童和玉女。」也有網友超羨慕，「以前一個人吃的時候也有陪吃娃娃，我那時候是米奇！下次希望也可以遇到卡娜赫拉」、「卡娜赫拉很不錯耶！」