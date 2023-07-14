德國發布「中國戰略」挺台　陸使館：基於偏見去風險會適得其反

▲德國13日公布該國首份「中國戰略」文件。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

德國13日公布該國首份「中國戰略」文件，敦促擴大與台灣的關係，將繼續加強在印太地區的軍事存在以及與夥伴的合作。大陸駐德國大使館發言人同日在網站發文回應，希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展，基於意識形態偏見和競爭焦慮而強行「去風險」，只會適得其反，人為加劇風險。

大陸駐德國大使館在官方網站發文回應稱，中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展。德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手。將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益。以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信。

大陸駐德國大使館指出，中方始終重視發展對德關係，願與德方共同落實好中德第七輪政府磋商成果，深化各領域交流和務實合作。但發展雙邊關係必須秉持相互尊重、平等互利的基本原則，中方堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益。中方將堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

大陸駐德國大使館強調，中德經貿等各領域務實合作是互惠互利、優勢互補的關係，對雙方都是更大的發展機遇而非風險。當前全球穩定和經濟復甦的最大風險是推動分裂對抗和脫鉤斷鍊，將正常的合作泛安全化、政治化。基於意識形態偏見和競爭焦慮而強行「去風險」，只會適得其反，人為加劇風險。雙方應通過不斷增進政治互信，推進雙邊關係「去風險化」。

最後，大陸駐德國大使館認為，中德在促進世界多極化、維護自由貿易、應對氣候變化等方面有諸多共同利益。希望雙方相向而行，堅持互利共贏，攜手應對全球性挑戰，為動盪的世界注入更多穩定性和正能量。