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《木曜4》再1製作人發文！曝已脫離2、3周　嘆：終究事與願違

▲▼木曜4製作團隊。（圖／翻攝阿良IG）

▲木曜4製作團隊。（圖／翻攝阿良IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTube頻道「木曜4超玩」日前爆出集體離職，目前節目製作團隊的現況，「陳百祥」是已離開公司的「留停狀態」、三少爺「阿良」則是以去日本留學為由留職停薪，另外，同為製作人的阿堯、1C以及執行製作IDA、孟哲也都確定離職，消息引發譁然，也吸引阿良在IG有感發文，「現在開始是一個人的戰鬥了！」

「啊……今天禮拜四！」三少爺「阿良」13日在IG發文，提到周四一到，就是最緊張、最忙的時候，忙著處理木曜的直播，緊張觀眾反應、擔心上傳會不會順利，有時還得錄影，常常一個頭兩個大，「但已經脫離2、3個禮拜……到禮拜四還是會下意識看一下木曜的頻道、FB，看有沒有什麼消息。」

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阿良表示，木曜這個頻道特別的地方，在於幕後與幕前人員的默契與信任的互動，「就因為這點所以才會這麼特別，不像一般就只是為了工作而做！」會想著怎麼做才能讓藝人更好、團隊往前、被所有人看見，「想讓連在木曜工作的工作人員，都可以覺得我在木曜工作很開心很榮耀！」

但在往目標前進的路上，難免會有人脫隊，當然也會有生力軍，「但沒走的人一直都在想，怎樣可以更好，大家可以更好！只是終究事與願違……」而現在大家各奔東西，之後會不會再合作、相遇，阿良坦言，「我不知道，只知道現在開始是一個人的戰鬥了！」

最後，他在hashtag感性喊話老觀眾，「#木曜還有很多拍完的還沒播」、「#其實還是可以期待一下」、「#峇里島會很好看」、「#還有去名古屋的系列」、「#還有美國」、「#還有個特別的專案」，說他自己也很期待播出，只是現在的身分變回觀眾了。

看到貼文後，一票網友相當不捨，「沒有阿良跟百祥的木曜不對味」、「辛苦了！充電再出發吧！加油」、「好喜歡你們原汁原味的木曜團隊，因為你們每個幕前幕後的努力，是我們看下去的動力」、「沒有想到木曜解散的一天這麼快就到了，本來還很期待今年的運動會的」、「有你們在的木曜真的非常精彩」、「只希望你們未來能再回來。」

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