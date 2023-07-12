翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

▲台東縣政府舉辦低收或中低收入家庭第二代青年至鄉鎮市公所見習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為協助經濟弱勢家庭青年累積工作經驗及資產，達到未來脫離貧窮目的，台東縣政府特別安排具有低收或中低收入家庭第二代青年至鄉鎮市公所見習，包含行政庶務、活動辦、業務宣導、環境維護、導覽解說等，縣府表示，計畫開辦迄今已12年，受益人次共315名，已在各行各業開枝散葉，成就自己的人生目標。



台東縣政府社會處於12、13日一連2天安排在職教育訓練課程，特別邀請勞動部就業諮詢平台諮詢顧問邱憶喬，傳授學員履歷撰寫及面試技巧，並透過職業卡牌探索自我，此外，也邀請中崙諮商中心諮商心理師王雅涵，帶領學員覺察自我的優劣勢，讓學員能夠更認識並發揮自我價值及能力，透過這些訓練佐以為期近2個月的職場短期工讀體驗，累積資歷也能累積財力。

社會處長陳淑蘭表示，今年由民政處辦理補助各行業共250個暑期工讀名額，供學子體驗職場，也為企業及民間團體培植生力軍。社會處則是每年提供近30戶弱勢家庭見習生認識公務體系的機會，除協助公部門補充暑期短期人力，讓見習生瞭解公務機關科層體制內容，結合在校所學，累積職場工作經驗。



陳淑蘭呼籲，近來不少年輕人受到海外高薪工作誘因，慘遭詐騙、限制自由等勞力剝削，或遭囚禁強迫從事詐騙之案件，因此謀職前務必做好功課保護自己。