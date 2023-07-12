　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

▲台東縣政府舉辦低收或中低收入家庭第二代青年至鄉鎮市公所見習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府舉辦低收或中低收入家庭第二代青年至鄉鎮市公所見習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為協助經濟弱勢家庭青年累積工作經驗及資產，達到未來脫離貧窮目的，台東縣政府特別安排具有低收或中低收入家庭第二代青年至鄉鎮市公所見習，包含行政庶務、活動辦、業務宣導、環境維護、導覽解說等，縣府表示，計畫開辦迄今已12年，受益人次共315名，已在各行各業開枝散葉，成就自己的人生目標。

台東縣政府社會處於12、13日一連2天安排在職教育訓練課程，特別邀請勞動部就業諮詢平台諮詢顧問邱憶喬，傳授學員履歷撰寫及面試技巧，並透過職業卡牌探索自我，此外，也邀請中崙諮商中心諮商心理師王雅涵，帶領學員覺察自我的優劣勢，讓學員能夠更認識並發揮自我價值及能力，透過這些訓練佐以為期近2個月的職場短期工讀體驗，累積資歷也能累積財力。

社會處長陳淑蘭表示，今年由民政處辦理補助各行業共250個暑期工讀名額，供學子體驗職場，也為企業及民間團體培植生力軍。社會處則是每年提供近30戶弱勢家庭見習生認識公務體系的機會，除協助公部門補充暑期短期人力，讓見習生瞭解公務機關科層體制內容，結合在校所學，累積職場工作經驗。

陳淑蘭呼籲，近來不少年輕人受到海外高薪工作誘因，慘遭詐騙、限制自由等勞力剝削，或遭囚禁強迫從事詐騙之案件，因此謀職前務必做好功課保護自己。

ET快訊
《木曜4》爆出「集體離職」...例行直播連停2周！　粉絲傻眼
快訊／中信兄弟首輪指名出爐！
快訊／世上最遙遠的距離！侯友宜、郭台銘見面了
快訊／青安房貸精進方案明拍板！　最高可貸千萬還享1.775%
快訊／中職選秀今登場！台鋼狀元林子偉
快訊／南京西路天坑　今晚11時開放北側雙向通行
李玟去年「踮左腳」忍痛唱歌畫面曝！
快訊／恐怖情殺案！男持刀殺死女友
快訊／日本27歲人氣男模猝逝！
營建署高官收賄護航綠電　立委「執行長」當白手套...遭搜索
30歲韓女星身亡前高燒斷聯　「媽發現她死在家中」家屬崩潰驗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市社福卡服務再升級　8／1起持敬老愛心卡可搭乘火車

台東藝文中心人體藝術之美、人間相遇畫展　15日齊登場

遠雄自貿港區二階段啟用　張善政：盼桃園成為經濟發展最重要翅膀

翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

報名逾200錄取20人！門諾希望種子開心宣示　比大學放榜還開心

83家企業釋出2000職缺　「2023雲林就業博覽會」7／15盛大登場

在校服務50年！從工讀生做起　屏科大祕書陳桂琴7／16屆齡退休

新北市府連續2年全力銷售鳳梨釋迦　協助農民度難關

培育台南射箭運動選手　陳亭妃爭取國際標準射箭場

新竹天公壇回饋社會　捐贈電動車電池專用滅火系統4組

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

竹市社福卡服務再升級　8／1起持敬老愛心卡可搭乘火車

台東藝文中心人體藝術之美、人間相遇畫展　15日齊登場

遠雄自貿港區二階段啟用　張善政：盼桃園成為經濟發展最重要翅膀

翻轉貧窮負二代　台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

報名逾200錄取20人！門諾希望種子開心宣示　比大學放榜還開心

83家企業釋出2000職缺　「2023雲林就業博覽會」7／15盛大登場

在校服務50年！從工讀生做起　屏科大祕書陳桂琴7／16屆齡退休

新北市府連續2年全力銷售鳳梨釋迦　協助農民度難關

培育台南射箭運動選手　陳亭妃爭取國際標準射箭場

新竹天公壇回饋社會　捐贈電動車電池專用滅火系統4組

香港黑莓卡成詐騙手段　NCC積極打詐：未實名制將實施斷網

不斷更新／台鋼狀元林子偉！味全龍第2輪指名張景淯

廣達買下中環廠房專攻AI　謝金河：林百里下大注，賭對了！

台驊再賣陽明股票六千張　公司將有策略性投資案

普丁受邀10月訪華　中國外交部回應了

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平！低調交往2年「謝謝祝福」

網點名6星座「最表裡不一」　雙魚愛挖洞給人跳！

南科診所+奇美醫院　提供台南在地便捷醫療

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯　同事轟：綠茶天花板

全球限量「Vespa 946」開賣！日本配額僅7台　台灣今年有望導入

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

老董募百輛救災車捐烏克蘭　首批48輛裝櫃

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

日月潭下午大雨　雨後冒出「雙環彩虹」

台61線草漯出口7／13管制

分科測驗7／12登場　新北考場提供包種茶

新北海岸守護召集令　還有機會抽超商禮券

桃園立委第6選區民調　邱若華籲唯一支持

暑假來北海岸漁港　遊玩品蟹樣樣好

「綠領人才」成企業新寵　桃竹苗分署培育

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

元智英語話劇營　提升小朋友英語生活化

交通違規記點新制施行

大冠鷲脫水無力路倒　新北祭出猛禽救難三寶

桃園聯合徵才釋2,100職缺　助中高齡求職者

更多熱門

相關新聞

新北市府連2年銷售鳳梨釋迦助農民

新北市府連2年銷售鳳梨釋迦助農民

台東鳳梨釋迦近3年來由於外銷大陸受阻及因疫情影響銷售量，為了開拓鳳梨釋迦銷售管道，積極為台東鳳梨釋迦農民進行國內外行銷，在新北市長侯友宜大力號召下，新北市各界連續2年全力協助銷售，讓農民有感，縣長饒慶鈴12日特別藉侯市長東來與地方各界交流機會，代表農民當面向侯市長表達謝意。

台東女失聯整天　躺報廢車內獲救

台東女失聯整天　躺報廢車內獲救

台東啟動日照長者咀嚼吞嚥照護

台東啟動日照長者咀嚼吞嚥照護

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

侯友宜、郭台銘今晚有望同台　李德維：參選人要嘴甜、腰彎、頭低

關鍵字：

工讀弱勢台東

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

罕見！城隍爺「鬼月提前示警」　命理師：有大事發生

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面