鷄籠中元祭將至！　糊紙美學印像展...7／15黃蠟石文化館開幕

▲糊紙美學融合百年傳統。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

傳承百年的鷄籠中元祭即將來臨，為慶祝基隆最盛大的年度盛事，基隆市文化局館策畫「記憶．寄意．技藝-糊紙美學印像展」，將於7月15日上午10時在黃蠟石文化館舉辦開幕式，當日現場並安排座談會，由游淑珺教授與李清榮、林添丁2位藝師一同座談，為民眾講授糊紙的美麗與奧妙。



文化局長江亭玫表示，文化局為延續中元祭精神，每年都特別辦理鷄籠中元祭特展，本次展覽主題是以糊紙技術作為展陳內容，介紹李清榮、林添丁、吳登興藝師的作品，並結合藝師的工藝影像紀錄，呈現糊紙的絢麗之美，作品有四大護法、韋陀菩薩、龍鳳獅等。更特別的是台中教育大學學生的創作作品也參與本次展出，作品名稱為「搞紮」，將傳統元素融入創新的展示方式，吸引年輕世代關注鷄籠中元祭。





策展人游淑珺指出，糊紙有時候燒的不只是紙，而是對祂的思念與不捨。紙紮品讓人們得以寄託祝福與安慰，也將無盡的思念化為形體。我們觀察、紀錄、蒐集，透過嶄新的形式呈現此技藝，讓文化得以被保存、思念之人能夠被緬懷，也使技藝能被記憶承載。



「記憶．寄意．技藝-糊紙美學印像展」在基隆市黃蠟石文化館展出展期自7月15日起至9月30日止，詳情可至「基隆市文化局」網站或「基隆市視覺藝術」官方臉書粉專查詢。