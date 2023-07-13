企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

▲企業協力認養城隍廟候車亭。基隆市長謝國樑（左4）、基隆市副市長邱佩琳（右3）、基隆市議長童子瑋（左3）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆城市整體意象，基隆市政府今（13日）與和泰汽車Lexus合作，包括市長謝國樑、議長童子瑋、副市長邱佩琳及和泰汽車營業本部協理賴光雄等人共同為候車亭舉行揭幕儀式，謝國樑表示，期盼透過城市意象及企業形象的連結，共同打造美觀舒適候車環境。

謝國樑指出，市府與和泰汽車Lexus聯名合作，認養城隍廟公車候車亭，並由和泰汽車將品牌質感及基隆在地特色，融入候車亭的設計中，共同打造舒適候車環境，未來將透過高知名度的企業品牌，和市府共同聯名合作，打造基隆舒適宜居環境，提升城市生活品質，也感謝副市長邱佩琳的協助。

謝國樑提及，觀光郵輪的泊船點，為基隆觀光發展的首要核心，市府將在國門廣場設置「港景兒童樂園」、表演藝術中心規劃兼具親子娛樂及商業模式的休閒場域，為市民與觀光遊客帶來歡樂體驗。

交通處表示，城隍廟公車站設有2座制式候車亭，位處市區重要交通節點，考量候車乘客、行人、遊客與車流量龐大等因素，特別選為基隆首座公私協力候車亭示範點，希望達到明顯的協力合作成果。

和泰汽車Lexus向市府提出認養計畫，以既有制式候車亭為基礎，在維護現有結構安全的前提下，採用銀灰色烤漆作為底色，重新規劃城隍廟公車亭，並更新候車亭座椅及乘車路線圖，希望用嶄新設計點綴基隆城市魅力。