AI繪圖把基隆景點變美少女　正濱漁港好陽光...廟口夜市超夢幻

▲基隆藝術設計工作室用AI繪圖把基隆景點擬人化。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

近日AI繪圖正夯，最近就有基隆的藝術設計工作室，利用AI繪圖將仁愛市場、正濱漁港、潮境公園等基隆知名景點擬人化，希望遊客可以在基隆這座城市裡，遇到屬於自己的戀愛故事。

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▲美食一級戰地仁愛市場。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

▲隱藏著許多甜食及咖啡廳的正濱漁港。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

臉書「星濱山-正濱港町藝術共創」粉絲頁，分享多張基隆景點擬人化的AI繪圖，並表示這就有如戀愛遊戲一般，除了探索基隆這座城市的戀愛故事，除了享受絕美風景之外，也可以吃盡各種美食。

▲眾多觀光客必去的基隆廟口夜市。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

▲座落於東海的和平島 。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

臉書內容主打「戀愛熟成五招」，第1招：填滿肚子的空缺，內文推薦民眾「要抓住愛人的心，就要先抓住他的胃」就要前往基隆美食一級戰地「仁愛市場」；第2招：抓住他第二個胃，推薦「正濱漁港」的甜食與咖啡廳，每一間都能享受甜蜜午後時光；第3招：坐上「星濱山愛之船」，探索城市的浪漫故事；第4招:浪漫散步海岸線，2人牽手走在絕美海岸線，感受陣陣海風吹拂；第5招！深夜食堂不打烊，最後一站來到「基隆廟口」品嘗在地小吃。



▲海科館旁的潮境公園是知名打卡景點。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

▲可悠閒的漫步欣賞絕美海景的大坪海岸。（圖／《星濱山-正濱港町藝術共創》臉書粉專授權提供）

「星濱山-正濱港町藝術共創」向《ETtoday新聞雲》指出，因為工作室地點是在正濱漁港，所以用戀愛跟情感當作主題，把附近的景點用Midjourney擬人化，希望大家喚起對當地的另一種想像，讓大家可以考慮到這些景點約會。