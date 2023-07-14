被控造謠！賴清德三度挨告　北檢分「他字案」交資深檢察官調查

▲賴清德被控3起加重誹謗罪，目前由北檢以他字案調查中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

副總統賴清德接連因在新北市幼兒園餵藥案被指「無中生有」，另外在服貿議題上指將「開放陸人來台搶工作」，遭控告涉嫌散布訊息企圖影響總統大選，違反《社會秩序維護法》及《正副總統選舉罷免法》等罪，台北地檢署陸續接獲3件告發後，已經正式列為他字案，統一指分由資深檢察官負責偵辦。

賴清德在6月18日出席台北市信賴台灣之友會成立大會，會前接受媒體聯訪時，影射新北市幼兒園餵食孩子「彩虹藥水」，而孩子也已經有「戒斷症狀」，但檢方當時進行毛髮採驗後，未檢出毒物反應。

▲侯辦發言人呂家愷(右起)、副執行長謝政達(右起)、律師簡榮宗代表侯友宜控告賴清德誹謗。（資料照／侯友宜競辦提供）

侯友宜辦公室認為，賴清德以及曾在臉書發文表示「餵藥案侯友宜就是行政怠惰，有包庇之嫌」的賴清德發言人戴瑋珊，涉嫌造謠，造成侯友宜名譽受損，因此由侯辦人員代表控告賴、戴涉嫌加重誹謗罪。

台北市議員侯漢廷也同樣針對「幼兒園餵藥案」，控告賴清德等10人涉嫌誹謗，並在7月7日，針對綠營散布與大陸簽訂服貿協議，將導致「開放陸人來台搶工作」的謠言，控告賴清德以及立委蘇巧慧、謝金河等11人，涉嫌違反《社會秩序維護法》及《正副總統選舉罷免法》。

賴清德目前被控的這3件案子，台北地檢署都已簽分「他字案」，並指分給曾調升二審，富有辦案經驗的資深檢察官展開蒐證調查。