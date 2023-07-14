四川「哈哈村」一笑成名　村內小學、河流全部冠名「哈哈」

▲四川涼山州冕寧縣內的哈哈村路標。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川涼山州冕寧縣有一個「哈哈村」，正因為這樣有趣的村名，讓村民們在自我介紹時鬧了不少笑話。村民邱先生表示，他曾和朋友對話時，朋友問道，「老家在四川涼山哪裡？」邱先生回答，「哈哈。」讓朋友滿頭問號，以為是笑而不答、敷衍自己，沒想到，邱先生居住的村落真的是「哈哈村」。

▲哈哈小學。（圖／篩惡紅星新聞）

《紅星新聞》報導，哈哈村距涼山冕寧縣城有十多公里，只要到了若水鎮境內一問，很多人知道「哈哈」這個地名。哈哈村民表示，「我們這裡以前，就叫哈哈鄉，後來撤鄉併鎮，哈哈鄉併到了若水鎮。」

據了解，哈哈鄉雖已被撤鄉併鎮，但哈哈村依然存在，而且，在哈哈村內，冠名「哈哈」字樣的地方還不少，包括哈哈小學、哈哈商店、哈哈河、哈哈河壩等。

▲哈哈河流經哈哈村內。（圖／篩惡紅星新聞）

村民透露，「哈哈」這個地名至少有上百年歷史，哈哈河從哈哈村穿村而過，哈哈村或因哈哈河而得名，但為何取名「哈哈」已無法準確追溯，「這裡幾個村子，村名都帶有哈字、樂字，我們常說，這裡的人都很快樂。」

公開資訊顯示，哈哈鄉於1953年設立，1958年，改為哈哈公社，直至1983年改爲哈哈鄉。在2019年時，冕寧縣部分鄉鎮行政區劃調整，撤銷哈哈鄉，哈哈鄉的五個村，分別被劃入若水鎮和高陽街道，哈哈村名仍保留下來。