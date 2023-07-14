手機容量128GB值得買嗎？一數據說明「快被淘汰」

▲手機儲存空間已經慢慢變得更大。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著科技發展，許多應用程式等功能都要用到較大的儲存空間，手機容量也越來越大，目前傳出iPhone 15 Pro系列，可能放棄128G的規格，容量從256G起跳。到底要多少儲存空間才夠？128G手機還值得入手嗎？

根據手機評分軟體安兔兔發布的調查報告指出，在儲存空間與記憶體上，這兩個指標數據肯定是相輔相成的，一個漲了，另外一個一定也是漲。

根據安兔兔的用戶調查，RAM方面最明顯的就是6G和8G的佔比降低，前者降低5.9%，佔比31.8%，後者降低3.9%，佔比僅剩5.8%；那麼對應的增幅的肯定就是12G和16G，12G相比第一季度增幅3.1%，佔比40.8%，16G相比第一季增幅8.4%，佔比18.3%。

▲儲存空間數據256G為大宗。（圖／安兔兔）

安兔兔表示，其中16G RAM的增幅是最大的，比6G和8G減少的數值加在一起還要大，這也是意料之中，因為有一些廠商已經把12G RAM作為起步，稍微加點錢就能買到16G。

儲存空間 64G、128G分別減少1.6%、7.1%，佔比為2.5%、18.9%，增加的256G、512G和1TB，相比第一季增加分別為3.3%、3、4%和2.7%，其中 1TB 的這個增幅 2.7% 其實是純增加，主要是市場上突然就出現 2.7% 佔比的1TB大容量新機。

安兔兔認為，目前128G肯定是不夠用，256G需要考慮，512G算剛好，1TB屬於無憂，RAM的話6G別買，8G需要仔細考慮，12G算起步，16G是穩定，也表示，接下來手機市場出的新機可能可以支援到24G。