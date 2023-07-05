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手機降價榜出爐！安卓中階機霸榜　旗艦最高折1.8萬

▲6月降價榜冠軍是POCO F4 GT，降價2,500元。（圖／傑昇通信）

▲6月降價榜冠軍是POCO F4 GT，降價2,500元。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信公佈六月手機降價TOP 15。根據統計數據，本月降價榜上的單機平均降幅約為1成左右，而累積總降幅則在3%至43%之間，其中有一半以上的手機屬於萬元以上的中階手機。

本月降價榜降價幅度最大的手機是POCO F4 GT，降價2,500元，降幅達總價的43%。同時，單月降幅20%最高的手機是vivo的新機Y36，觀察累積總降價金額最高的手機，則是三星Galaxy Z Fold4（12G+512G），總降價金額將近1萬8千元。

傑昇通信表示，六月手機降價榜罕見出現中階機型率先降價的趨勢，不僅是前三名，中階手機在降價榜上也占有相當大的比例，顯見消費者對於中階手機的需求依然旺盛；而在618節慶促銷下，中階手機降價拼CP值，總降幅達43%的POCO F4 GT以定價免兩萬，卻搭載高通S8 Gen 1處理器，具備120Hz螢幕更新率、480Hz觸控採樣率和支援120W有線快充，以出色的規格和價格深得小資玩家青睞，成為當月降價冠軍。

傑昇通信指出，中階手機降價情況在六月手機降價榜上格外引人注目，尤其是在新機面世的時刻，本月新舊機型占降價榜四席的vivo，當月上市的中階新機Y36、Y78，平均降價2千元，前者單機降幅更高達20%，通路價格不到萬元，且兩款機型都主打大螢幕、大電量及高畫素手機，分別為降價榜第二名及第三名；加上以美型人像自拍著名的V27與V25 Pro，本月也有7%的降幅，通路空機價格約在萬元出頭，不難看出vivo在價格方面的彈性，成功吸引消費者關注。

期待舊旗艦降價的消費者，三星本月也有四款機型上榜，最新的旗艦機Galaxy S23+開始出現2成左右的降幅，空機價格落在2萬8千元左右，若覺得價格仍不夠親民，傑昇通信建議，可改入手前一代S22系列，S22+（8G+128G）及S22 Ultra（12G+512G）本月都有超過3成的降幅，換算下來降價金額超過萬元；另外，接下來預計在七月底發布最新折疊機的三星，當前折疊旗艦機Z Fold4（12G+512G）的總降價金額，已來到將近1萬8千元，大有為新機開路的態勢。

隨著iPhone 15新機即將上市，消費者對於iPhone 14系列機型大降價抱有期待，然而從六月降價榜上看來，僅有iPhone 14 Plus（512GB）售價小降700元，不過，該機型的累積總降價金額達6,810元，約為原價2成；傑昇通信認為，與去年同期iPhone 13系列的大幅降價相比，iPhone 14系列在今年六月的降價幅度相對較小，僅在1成左右。除了新機上市日期逼近，果粉開始觀望，導致現階段的降價未能吸引買氣，加上旗艦機型及大容量機型的庫存開始遞減，也很難有價格上的操作。

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