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大陸 大陸焦點 特派現場

昆山40名台籍人才取得陸專業職稱資格　含15名高級工程師

▲昆山40名台籍人才取得陸專業職稱資格。（圖／翻攝中新網）

▲昆山40名台籍人才取得陸專業職稱資格。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

2023年（第十五屆）蘇州國際精英創業周昆山分會場活動·第七屆昆山創業周11日開幕。會上也發表《關於支持崑山建設兩岸技術技能人才合作試驗區的若干舉措》其中，昆山已有40名台籍人才取得大陸職稱資格（等同於在台取得專業證照人士得以比照認定），包括15名高級工程師。

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

《中新網》報導，昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。近十萬名台商台胞以昆山為家，其中包括了大量的台籍技能人才。

昆山市人社局副局長金燕表示，大量台灣專業技術人員在昆山扎根發展，昆山創新人才評價機制，貫通兩岸人才評價發展通道，在全省（江蘇）率先開闢台籍專技人才職稱評審綠色通道，現已有40名台籍人才取得職稱資格，其中高級工程師15人。

此外，昆山還在大陸全國率先施行台灣與大陸職稱資格比照認定工作，29項台灣職業資格可直接比照認定為職稱資格。

金燕指出，昆山還先行先試將台灣「數位電子技術士」、「電腦軟體設計技術士」、「電腦硬體裝修技術士」等5個職業（工種）納入江蘇省國（境）外職業技能比照認定目錄，並頒發出江蘇省首張台灣地區技術士證書比照認定職業技能等級證書。

金燕強調，台企仁寶信息技術（昆山）有限公司作為江蘇省首批台灣職業技能項目的比照認定實施機構，可直接面向本企業職工換發對應的職業技能等級證書，兩岸職工享受同等技能人才待遇，「昆山還在面向具備條件的用人主體有序推進下放職稱評審權，支持台企捷安特等開展中級職稱自主評審，自主培養高技能人才。」

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