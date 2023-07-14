俄情報首長自曝「與美國中情局長」通話1小時　如何處理烏克蘭問題

▲左圖是俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金，右圖是美國中央情報局局長伯恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金今天透露，6月底他與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯在電話中討論了「如何處理烏克蘭問題」。

「紐約時報」（The New York Times）和「華爾街日報」（Wall Street Journal）於6月30日報導，伯恩斯（William Burns）曾致電納雷什金（Sergei Naryshkin）。

報導提到，伯恩斯向克里姆林宮保證，美方並未在俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）6月24日發起的兵變中扮演任何角色。

納雷什金證實，伯恩斯曾在電話中提到「6月24日事件」。當時瓦格納戰士奪下俄羅斯南部一座城市，並向首都莫斯科挺進，但之後普里格津與克里姆林宮達成結束兵變的協議。

納雷什金表示，在持續約一小時的通話中，大部分時間「我們都在考慮並討論如何處理烏克蘭問題」。

中情局拒絕就納雷什金的言論發表評論。

去年2月遭俄羅斯全面入侵的烏克蘭指出，其他國家不應代表基輔當局就烏克蘭的未來進行談判，美國也多次表態支持這項原則，還說「關乎烏克蘭的事，都需要烏克蘭參與」。

俄烏戰爭爆發以來，伯恩斯與納雷什金一直保持著聯繫，但莫斯科與華盛頓當局的其他直接接觸則維持在最低限度，兩國關係也處於1962年古巴飛彈危機以來的最低點。

納雷什金告訴塔斯社，關於戰爭的談判可能會在某個時間點進行，但報導並未具體說明這是否為他與伯恩斯談話的部分內容。

塔斯社援引他的說法稱：「談判遲早將成為可能，這是很自然的，因為任何衝突，包括武裝衝突，都會以談判結束，但仍需等待談判條件成熟。」