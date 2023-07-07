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瓦格納首腦重返俄國　前CIA間諜曝「普丁比想像中更弱」

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普丁與普里格津。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

前美國中央情報局（CIA）間諜卡爾（Glenn Carle）表示，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）重返俄羅斯，令他感到震驚又困惑。這也可能顯示，普丁對權力的掌控，比表面上看起來更弱。

普丁長期被指控下令監禁或暗殺被他視為威脅的人，包括政敵、異議人士或不忠誠者。但至少目前看來，普里格津是個例外，因為他在發動兵變、被流放至白俄後，不到2周又返回聖彼得堡，甚至可能在6日上午飛往莫斯科。

曾派駐俄國的卡爾向《商業內幕》表示，在烏克蘭戰爭持續損失之際，「我馬上想到的是，這是普丁軟弱的跡象。」即使普里格津屈服於俄國當局，被總統允許回到祖國，還是非常令人困惑，也使得「普丁已經被這一切削弱」的說法更添可信度。

▲▼ 俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲兵變落幕後，2人關係引發各界關注與揣測。（圖／達志影像／美聯社）

前CIA代理局長麥克勞林（John McLaughlin）也認為，普里格津可能「在權力結構內部有著普丁無法逾越的支持者」，而「普丁必須安撫各個派系」。俄國公民恐怕「跟我們其他人一樣困惑」，這對普丁來說不是好事。

他推測，普里格津回到俄羅斯，若非「漠視莫斯科」，就是根據撤兵協議的未揭露條款，獲准把俄羅斯事務處理完畢，之後再前往白俄徹底安頓。

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