優雅變身　台東富岡漁港候船室改造完成　

▲富岡漁港候船室，今日舉行啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為了提供更友善的旅客候船設施，台東縣政府在年初爭取中央880萬元補助，改善原有富岡漁港候船室空間服務水準，縣長饒慶鈴13日出席啟用典禮表示，很開心看到富岡港候船室煥然一新，不只空間寬敞明亮、櫃台標示動線清楚，還設有充電區，貼心便利的嶄新空間希望給予往來台東與蘭嶼、綠島鄉親，或度假遊客最舒適安全的搭船環境。



今日典禮特別邀請對候船室改造大力支持的交通部航港局局長葉協隆，與航港局海運客運改善小組委員等多位中央長官到場，以及與離島客運息息相關的綠島鄉長謝賢裕、議員王姷力和台東市長陳銘風、大武鄉長黃建賓、台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元等一同見證候船室的轉變。饒慶鈴表示，離島居民與旅客的交通權益一直是縣府重視的問題，富岡港候船室自民國85年完工以來，服務的離島旅運人次從每年25萬大幅增長到75萬，原有候船室除了設備老舊，空間與動線已無法滿足龐大旅客休憩需求，縣府為提升旅遊服務品質並建置旅客優化候船空間，爭取交通部航港局支持，進行空間優化工程，自端午節試營運至今將近20天，很高興能於今日舉行啟用典禮。

縣府說明，此次候船室優化工程包括售票櫃台位置更動與更新、使用設施現代化及內部空間裝潢優化等，像是改善空間配置與動線，大幅度增加旅客等待船班時的休憩空間，同時整合船班即時資訊系統，增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務，提供更優質舒適候船空間，後續更要強化清潔保養頻率。此外，縣府今年初也完成富岡登船碼頭改善工程，包括將登船碼頭從階梯式改為緩坡無障礙設施、道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等，使富岡港整體旅運環境更便利友善。

未來縣府也將持續辦理第2階段富岡漁港交通船碼頭及客運專區改善工程，分別針對富岡、綠島、蘭嶼擬定開發建設方案，拓展港區的泊地及静穩度，使離島的中樞港澳能容納更多元的使用需求，更具發展觀光潛力。