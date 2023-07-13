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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體誣指政府研發生物戰劑不道歉　羅秉成：行政院不能接受

▲▼行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

有媒體報導去年6月23日時任行政院長的蘇貞昌主持南海工作會議，根據會議紀錄所載，政府依美方要求研發生物戰劑、規劃設置新建生物安全P4等級實驗室。對此，府院系統多日駁斥，行政院政務委員羅秉成13日嚴詞表示，該報導是一樁非常清楚捏造、偽造會議紀錄的假訊息，「到現在還不道歉、還不澄清，從行政院的角度不能接受」。

行政院發言人林子倫說，針對錯假訊息，我國相關單位跟美國都有澄清，遵守禁止生物武器的公約、沒有違反公約，所以相關研製生物戰劑的新聞是錯假訊息，已經多次澄清了。

政務委員羅秉成表示，台灣在國際社會上也都盡責的要負相關國際責任跟義務，這不因台灣是否參加公約而有差別。當然，還是要在國際上爭取參加各種國際組織的機會，如果有機會參加各種國際組織的話，相關監督機制都可以得到落實，在沒有參加的情形下，也是自主承諾履行，例如很多國際人權公約台灣不是成員國，但仍透過相關法制作法自主承諾履行。

針對該報導，羅秉成說，該報導是一樁非常清楚捏造、偽造會議紀錄的假訊息，這種假訊息非常不可取，媒體應該善盡查證義務，不是問一個單一單位的意見，裡面涉及相關利害關係人都要問，「有沒有問過行政院？有沒有問過蘇院長？這種查證義務的落實、媒體自律的要求，應該相對要高，因為媒體是第四權、受到信賴」。

「如果這個訊息的來源是怎樣來的、可不可靠？訊息來源的內容是不是可信？」羅秉成說，單單政府部門這2天指出裡面一些文字用語謬誤就這麼多了，在報導的時候，編輯台或記者應該有足夠的專業能力去辨別或處理，「所以很遺憾這事情到現在還不道歉、還不澄清，從行政院的角度不能接受」。

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