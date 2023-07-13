「師生戀」最重可直接終身解聘！　教育部修法遏止不倫戀

▲行政院修法遏止性騷，權勢性騷、違反專業倫理的性別互動都納入規範，教育部對「師生戀」祭出重罰。（圖／記者許敏溶攝）



記者陳家祥／台北報導

「台版#Metoo事件」從政壇一路延燒到演藝圈、教育界、體育圈等，行政院為此推動《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等「性平3法」修法。行政院院會13日通過性平3法修正草案，針對校園部分，《性別平等教育法》增加「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，也就是過去俗稱的「師生戀」，未來若情節嚴重，性平會可直接做出最重終身解聘的懲處。

教育部次長林騰蛟說，《性別平等教育法》第3條，有關校園性別事件部分，除了原來的性侵害、性騷擾、性霸凌外，增加「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」，這部分指的是校長或教職員於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性與性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理之關係。

林騰蛟說，也就是利用師生的權勢性關係發展違反專業倫理的關係，「比如說過去俗稱的師生戀，就是這樣的類型」。

林騰蛟表示，這類型在目前的校園防治準則裡就已納入做規範處理，這次把「違反專業倫理」提升到性別平等教育法的位階，納入規範。

林騰蛟說，透過這樣法的修正，未來法通過後會修改包含教師法或施行細則規定，若嚴重違反教師專業倫理部分，「性平會可做出最重終身解聘的懲處，現行規範則是性評會調查後，由教評會處理」。