13年沒愛愛！控老婆「床中間築20cm障礙」　人夫求離婚結局曝光

▲人夫控妻子拒行房13年，還在床中間築20公分障礙物，提出離婚訴訟。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫提出訴訟，指控妻子13年不跟他行房，甚至還在床中間築起20公分高的障礙物，又要他洗內褲，種種行徑讓他忍無可忍，但妻子心碎表示，丈夫搞外遇與小三分居，她一直在等丈夫回心轉意。法院勘驗各項事證後，判丈夫敗訴，可上訴。

人夫主張，與妻子婚後不到3年，對方就拒絕行房，至今已經13年了。他指控，妻子在臥室床舖中間築起高達20公分高的障礙物，衛生習慣不佳，不僅不清理住家環境，就連內褲都要他清洗，也不孝順公婆，在公公過世後不進殯儀館內看遺體，參與清洗遺體儀式，反倒在館外與友人聊天喝咖啡，並寄發存證信還給婆婆，另外，妻子還與一名林姓男子有不正當友誼關係。

人夫指出，夫妻倆分居達2年時間毫無互動，他不知道妻子的住處，也沒有對方的聯絡方式。妻子僅在分居後，曾與他進行離婚協商分配財產而已，還無端對他提起侵害配偶權訴訟，並率先訴請離婚，而後又撤回離婚訴訟，他認為，妻子拒絕離婚僅是為了財產。

針對丈夫的控訴，人妻回應，雙方少有性行為是因為多年前有一天，丈夫交際較早回家，而她當天加班到深夜才回家，太累了才會出言拒絕，沒想到老公竟不體恤她的辛勞，不僅出言斥責，還表示「再也不會碰妳」，自此之後丈夫便時常在外交際應酬到深夜才回家，但她早就因為工作疲倦而睡著了。

人妻表示，在丈夫提離婚前，這16年的婚姻生活感情穩定，2人出雙入對參加親友聚會，並四處旅遊，足跡遍布美國、南極、加拿大、大陸成都、日本京都、台北美術館、台東、台中、南投等處，婚姻並無裂痕，會分居是因為丈夫2020年底突然搬出婚後駐所，並與另名林姓女子外遇同居。

人妻指控，丈夫不僅送給林女奢華精品，還四處旅遊，她被迫搬離婚後住所後，身心受創，才不再主動聯繫丈夫，她努力地以自己的方式要維繫婚姻，希望丈夫能回心轉意，面對丈夫的種種傷害始終未口出惡言，對外也盡可能維持丈夫的形象。她2021年7月間是向法院聲請調解離婚，希望能透過法院展開雙方對話，轉介婚姻諮商等資源而重修舊好，她始終深愛丈夫，沒有任何離婚意願，且自己也沒有與其他男子有不倫關係。

台北地方法院勘驗各項事證發現，人夫在2018年至2020年間都還有傳訊息向妻子表露愛意，夫妻倆也頻繁出國留下親暱合照，可認定雙方就算少有性生活，婚姻生活也沒有受到太大的影響，否則人夫不可能主動傳訊息給妻子說，「最浪漫的事，就是和妳一起慢慢變老」。

而雙方分居是因人夫主動遷離，並與另名林姓女子同居造成，分居後人妻曾明確表示「人有時候會走岔，我覺得還是有可能可以繼續」，法院認定人妻並未有離婚的意願。另外，人妻與公公性別不同，基於性別考量迴避儀式也並不違背倫常，法院認為人夫的主張沒有依據，雙方並無難以維持婚姻的重大事由存在，將他的訴訟駁回。可上訴。