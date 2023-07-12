　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

▲LINE送貼圖功能更新。（圖／LINE）

▲LINE送貼圖功能更新。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

許多LINE用戶都會送貼圖來表心意，暑假到來，想要送個小禮物給久未見的同學朋友，貼圖能展現個人品味還可以增加話題。LINE今日也宣布在聊天視窗中新增了「送貼圖」功能。

更新後的送貼圖功能，只要跟好友一對一聊天時，就可以一鍵直達貼圖小舖。此外還有幾個熟悉的送貼圖方法， 本次介紹送貼圖的三種方法。

方法一：聊天室內直接送

在朋友一對一聊天室裡，開啟聊天室左下方「+」， 點擊「送貼圖」，不需跳離聊天室，就可直達貼圖小舖熱門排行，可以在此挑選最熱門的貼圖，也可以直接搜尋指定貼圖，選定貼圖後，按下「贈送禮物」，選擇收禮對象按下「確定」，跟朋友聊天的過程中，就能直接送貼圖。

方法二：從LINE主頁進入貼圖小舖

也可以從主頁進入「貼圖小舖」，進入後可慢慢選擇喜歡的貼圖，也許看到某組貼圖會讓你想起某個久未聯絡的朋友，選擇好後再選擇要贈送的朋友就完成了。

方法三：連到網頁版LINE STORE

如果想盡情瀏覽各類貼圖、表情貼還有主題完整內容， 也可以登入LINE STORE網頁版本，用電腦在網頁版本可以看得更仔細，動畫也更清楚。登入個人LINE帳號後，點選頁面上「贈送禮物」，就可以挑選朋友名單中贈送的對象，一次可以選好幾個一起送。

ET快訊
快訊／黃子佼自殘後首發聲！
「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！ 網揭真相笑了：也太會蹭
兒殺警被送回一般監獄！　媽媽不捨開戰：必要時會出手
籃球校隊男溺斃　父招魂悲痛：該回家了
快訊／國家警報響了！山區暴雨「災害告警」　2縣市迎大雷雨
快訊／熱炒店老闆宣布停業！
易寶宏爽喝酒聚會！　幫「傳播妹」宣傳畫面曝
獨／內湖搶500萬現金　藏鏡人竟是25歲樂團主唱...墜樓身

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

5G需求量爆發　報告：2023年底全球用戶將達15億

iPhone 15改USB-C超方便？　外媒：恐只能用「專用線材」

蘋果更新出現災情　部分網站恐無法顯示

watchOS 10將有全新設計！蘋果採訪曝：將更「一目了然」

打擊寄生帳號後　Netflix推「無痛轉移」個人資料新功能

LINE登入更新一次看！安卓可用Apple ID、雙平台支援Google帳號

索尼藍牙環繞音箱HT-AX7　可拆卸音箱組成360度音效

LINE全面升級　五大方式登入更方便

五天突破1億用戶　社交平台Threads打破ChatGPT紀錄

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

5G需求量爆發　報告：2023年底全球用戶將達15億

iPhone 15改USB-C超方便？　外媒：恐只能用「專用線材」

蘋果更新出現災情　部分網站恐無法顯示

watchOS 10將有全新設計！蘋果採訪曝：將更「一目了然」

打擊寄生帳號後　Netflix推「無痛轉移」個人資料新功能

LINE登入更新一次看！安卓可用Apple ID、雙平台支援Google帳號

索尼藍牙環繞音箱HT-AX7　可拆卸音箱組成360度音效

LINE全面升級　五大方式登入更方便

五天突破1億用戶　社交平台Threads打破ChatGPT紀錄

快訊／黃子佼自殘後首發聲！「對曾傷害過的人致歉」　被告偵辦進度曝

BMW男酒駕！警「確認眼神」攔車　他狂逃撞斷路燈...害路口大停電

女警撞女大生竟持假驗傷單報復！　士林分局：絕不護短

蔡依林被保鑣示意進機場「突停下腳步」！ 1舉動感動現場粉絲

很多人「愛裝外面的水」回家喝？　網曝1點記得看

陸軍爆鬥毆！楊兵拿鋼盆砸傷臨兵頭部　十軍團：將依法核予適懲

二胎又是女兒…荒唐尪勸吃偏方變性　妻羊水栓塞病危險全癱

艾敏釋鼻噴劑庫存剩10萬支「不足單月用量」！年底核准學名藥望緩解

美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

背景遭黨內質疑！民眾黨今立委提名「2過1」　李慕妍戰桃園第6選區

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

3C家電熱門新聞

LINE登入更新　安卓可用Apple ID

索尼藍牙環繞音箱HT-AX7

中華電信光世代網速升級了嗎？　2方法查家中網路速率

打擊寄生帳號後　Netflix推「無痛轉移」個人資料新功能

iPhone 15改USB-C超方便　外媒：恐只能用「專用線材」

最便宜800有找！三大電信光纖上網方案一次看

蘋果更新出現災情　部分網站恐無法顯示

快更新！蘋果系統RSR更新　修復安全漏洞

watchOS 10將有全新設計！蘋果採訪曝：將更「一目了然」

蘋果新廣告出爐　宣傳續航、碰撞檢測

徠卡相機深度合作！　Xiaomi 13 Ultra開箱實測

5G需求量爆發　報告：2023年底全球用戶將達15億

LINE全面升級　五大方式登入更方便

Mac成目標！最新惡意軟體曝光　偷偷盜用帳號、銀行密碼

更多熱門

相關新聞

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

「這幾個月來更誇張了！」一名網友透露，時常用LINE打給親友、客戶時，第一通總是沒聲音，「得掛掉重新再打一次才能正常說話」，讓他困擾不已。文章曝光後，引來全場網友狂喊巨雷+1，「我也是，別人打來喂半天沒聲音，掛掉打回去才正常」、「我已經一年了，每次看到有LINE電話心情都很差！」

LINE登入更新　安卓可用Apple ID

LINE登入更新　安卓可用Apple ID

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了

LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了

LINE全面升級　五大方式登入更方便

LINE全面升級　五大方式登入更方便

LINE「這功能」客戶超愛用！一票有感

LINE「這功能」客戶超愛用！一票有感

關鍵字：

LINE送貼圖

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面