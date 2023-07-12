LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

▲LINE送貼圖功能更新。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

許多LINE用戶都會送貼圖來表心意，暑假到來，想要送個小禮物給久未見的同學朋友，貼圖能展現個人品味還可以增加話題。LINE今日也宣布在聊天視窗中新增了「送貼圖」功能。

更新後的送貼圖功能，只要跟好友一對一聊天時，就可以一鍵直達貼圖小舖。此外還有幾個熟悉的送貼圖方法， 本次介紹送貼圖的三種方法。

方法一：聊天室內直接送

在朋友一對一聊天室裡，開啟聊天室左下方「+」， 點擊「送貼圖」，不需跳離聊天室，就可直達貼圖小舖熱門排行，可以在此挑選最熱門的貼圖，也可以直接搜尋指定貼圖，選定貼圖後，按下「贈送禮物」，選擇收禮對象按下「確定」，跟朋友聊天的過程中，就能直接送貼圖。

方法二：從LINE主頁進入貼圖小舖

也可以從主頁進入「貼圖小舖」，進入後可慢慢選擇喜歡的貼圖，也許看到某組貼圖會讓你想起某個久未聯絡的朋友，選擇好後再選擇要贈送的朋友就完成了。

方法三：連到網頁版LINE STORE

如果想盡情瀏覽各類貼圖、表情貼還有主題完整內容， 也可以登入LINE STORE網頁版本，用電腦在網頁版本可以看得更仔細，動畫也更清楚。登入個人LINE帳號後，點選頁面上「贈送禮物」，就可以挑選朋友名單中贈送的對象，一次可以選好幾個一起送。