LINE打電話「常常沒聲音」！苦主怒吼+1：總是喂半天

▲原PO抱怨，LINE通話出現BUG。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這幾個月來更誇張了！」一名網友透露，時常用LINE打給親友、客戶時，第一通總是沒聲音，「得掛掉重新再打一次才能正常說話」，讓他困擾不已。文章曝光後，引來全場網友狂喊巨雷+1，「我也是，別人打來喂半天沒聲音，掛掉打回去才正常」、「我已經一年了，每次看到有LINE電話心情都很差！」

一名網友分別在PTT「iOS板」與「MobileComm板」發文抱怨，他目前使用iPhone13，起初LINE通話偶爾會沒聲音，豈料最近越來越誇張，打第一通幾乎不會成功，一定得掛掉重打一次才能正常說話，讓原PO非常傷腦筋。

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不僅如此，原PO也匪夷所思直呼，明明與客戶用電信門號通話（非網路通話），掛完後，要改用LINE傳資料出去，APP就會卡住不動，「讀取或傳送都直接死亡」，於是原PO只能把LINE滑掉重開，等個幾分鐘才能順利傳送資料。

文章曝光後，引來一票苦主+1回應，「我的也是，都得要掛掉打第二次才會正常」、「我已經持續三周這樣了，iPhone8/12Pro/14Pro都會， 工作又不能不用LINE，有夠煩」、「我已經一年了，每次看到有LINE電話心情都很差」、「我也是，別人打來喂半天沒聲音，掛掉打回去才正常」、「安卓系統也會」、「最近都這樣，第一通要過15秒才有聲音，頭痛」。

其中有網友尋求客服，無奈也求助無門，「找客服沒用，這症狀最近越來越嚴重，客服只會回你罐頭訊息」。對此，有人乾脆改用iPhone內建視訊通話功能，「用FaceTime」才穩定一些。

▼苦主喊災情+1。（圖／翻攝PTT）

