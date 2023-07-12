趙露思「狂當女主角」在紅什麼？粉絲列3原因：每年都愛上她一次

▲趙露思人氣高。（圖／翻攝自微博）

記者曾筠淇／綜合報導

大陸女星趙露思這幾年人氣直線上升，除了《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》，近日剛播畢的《偷偷藏不住》也由她主演。就有網友好奇拋問，趙露思當過好幾部戲劇的女主角，到底在紅什麼？貼文曝光後，隨即引發討論。

女網友在Dcard上，以「趙露思為什麼很紅」為標題發文，提到她之前跟爸爸一起追《偷偷藏不住》，結果看著看著，爸爸就問她趙露思到底在紅什麼？有好幾部都是趙露思擔任女主角。

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原PO猜想，應該是趙露思形象清純，大家覺得呢？她也附上一張《偷偷藏不住》的劇照，直呼段嘉許（陳哲遠飾）越看越帥。

▲陳哲遠（左）、趙露思（右）在《偷偷藏不住》中飾演男女主角。（圖／翻攝自微博）

貼文曝光後，不少網友誇讚趙露思演技好、長相和個性也好，「耐看可愛啊，而且演技還蠻好的，星漢燦爛跟偷偷藏不住完全不一樣的女主人設都詮釋得還不錯」、「很清純、很可愛吧～個性也蠻討喜的」、「她是真的有演技，看她哭我會跟著哭，而且私底下又超可愛」、「哭戲蠻能讓人共情的，外貌長得甜、個性活潑」、「可愛、漂亮、演技好」、「耐看，臉有特色，演技能引人共鳴，有路人緣」。

還有網友直呼，「演了很多部爆劇自然就紅了」、「我覺得應該有一部分原因是因為她幾乎每年都有很好看然後爆紅的劇，所以我也每年都會愛上趙露思一次」、「有來台灣讀過書感覺特別親切」、「聲音也很好聽，還有每次看她哭，都很有共感，看到我也哭到不行」、「她很有長輩緣，我爸媽也愛看她的劇」。