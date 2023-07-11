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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

包庇李伯道性騷#MeToo事件　民團批司法院處理失當

▲▼民間司改會召開記者會，批評司法院在處理懲戒法院前院長李伯道疑似性騷擾案件。（圖／記者黃國霖攝）

▲民間司改會召開記者會，批評司法院處理懲戒法院前院長李伯道疑似性騷擾案件的態度。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

#MeToo風暴持續發燒！懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，更傳出司法院疑似包庇。民間司改會11日召開記者會，批評司法院處理失當，希望台北市政府出面調查；也要求司法院對外公開說明本案；另外也希望立法院臨時會一併修正《法官法》，加強司法首長及法官的職務監督。

李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，更傳出被害人向當時的司法院秘書長林輝煌報告後，司法院更疑似吃案、包庇。而事件爆發至今將近3週，司法院所有高層神隱，僅司法院長許宗力六月底回國時在機場被堵訪本案，但臭臉不予回應；另外包含副院長蔡烱燉、新任秘書長吳三龍等人，完全不談本案。

司法院龜縮的態度，試圖以時間洗去民眾對本起院長性騷擾醜聞的印象，讓許多民間團體實在看不下去。民間司法改革基金會於11日召開記者會，聲明提出「本次涉嫌性騷擾的行為人，竟是掌理全國公務員、法官紀律及懲處，最高層級的懲戒法院院長。司法院如無法妥善處理、檢討，不只嚴重打擊人民對司法的信心；也將使全國的性騷擾被害人，無法相信法院可以公正處理性平事件。」

司改會更提出三點訴求，要求司法院公開回應：
一、司法院對李伯道涉性騷事件之處理失當，台北市政府有責任釐清其處置是否合法，以供公眾檢驗與法律遵循。
二、司法院應盡速、全面檢討司法機關處理性騷擾事件的法規、機制及具體落實情形，並儘速公開向大眾說明，以昭公信。
三、立法院應於7月的臨時會一併修正《法官法》，加強對司法首長及法官的職務監督，預防性騷擾及其他不當行為。

對此，司法院11日下午也發布聲明回應，強調司法院已組成專案小組進行調查，目前專案小組已經調查相關事證完畢；此外，司法院近期將召開性騷擾申評會，性騷擾申評會由9名內部委員及2名外部專家委員組成，男女比例為4：7。至於本案性騷擾申評會若評議性騷擾成立，後續將依法為司法懲戒或行政懲處，不受退職、退休之影響。司法院最後強調，對本件性騷擾事件之處理，與現行規定與未來修法方向並無違背。

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