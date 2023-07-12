涉性騷又遭爆濫用特別費　前懲戒法院院長李伯道發聲明澄清

▲懲戒法院前院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

懲戒法院前院長李伯道爆發涉嫌性騷擾案件，又被媒體報導濫用特別費購買禮券，遭到調查。李伯道12日發出聲明，否認性騷擾，也強調沒有濫用特別費，所有單據都保存完整可供檢視。另外他也強調，對於媒體抹黑，不排除要採取法律途徑，維護個人聲譽。

以下為李伯道聲明全文：

本人於上周五已親赴司法院全力配合調查，並尊重當日性評委員會以涉及當事人隱私、程序不公開原則等，對外婉拒發言。

惟近日有心人士一再放話刻意操弄部分媒體，引導風向，對本人及家人進行詆毀，人為操作輿情鑿痕深切，本人特此聲明：

一、有關所謂「情書」純屬子虛烏有，周刊報導明顯斷章取義，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，本人可於適當時機對外公開之完整內容，以接受社會公評。本人問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。

二、至於特別費部分，本人於擔任懲戒法院院長2年多期間，均依照有關規定辦理，更從未曾將特別費私用，或占為己有，相關單據憑證保存完整，可供開放檢視。

三、本人曾要求委員調取有關影帶，以明真相，不容任意指摘，或藉媒體、臉書等放話詆毀。

四、關於部分個人或媒體在毫無證據下，對於本人及家人所有不實指控與惡意抹黑，本人將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽，特此聲明。

聲明人：李伯道

中華民國112年7月12日