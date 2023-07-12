　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉性騷又遭爆濫用特別費　前懲戒法院院長李伯道發聲明澄清

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

懲戒法院前院長李伯道爆發涉嫌性騷擾案件，又被媒體報導濫用特別費購買禮券，遭到調查。李伯道12日發出聲明，否認性騷擾，也強調沒有濫用特別費，所有單據都保存完整可供檢視。另外他也強調，對於媒體抹黑，不排除要採取法律途徑，維護個人聲譽。

以下為李伯道聲明全文：

本人於上周五已親赴司法院全力配合調查，並尊重當日性評委員會以涉及當事人隱私、程序不公開原則等，對外婉拒發言。
惟近日有心人士一再放話刻意操弄部分媒體，引導風向，對本人及家人進行詆毀，人為操作輿情鑿痕深切，本人特此聲明：

一、有關所謂「情書」純屬子虛烏有，周刊報導明顯斷章取義，根本沒有所謂「情書」存在，只有給予下屬的慰問書面，本人可於適當時機對外公開之完整內容，以接受社會公評。本人問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。

二、至於特別費部分，本人於擔任懲戒法院院長2年多期間，均依照有關規定辦理，更從未曾將特別費私用，或占為己有，相關單據憑證保存完整，可供開放檢視。

三、本人曾要求委員調取有關影帶，以明真相，不容任意指摘，或藉媒體、臉書等放話詆毀。

四、關於部分個人或媒體在毫無證據下，對於本人及家人所有不實指控與惡意抹黑，本人將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽，特此聲明。

聲明人：李伯道
中華民國112年7月12日

ET快訊
林襄東區逛街搭警車！　畫面曝光
「惡魔重機」被擊落！　騎士慘死
快訊／陳致中遭指「特權坐牢」　陳水扁批：又不是三歲小孩
台大營隊「金魚倒進果汁機」！要按榨汁鍵　高一生嚇哭
北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網出征飯桶系：搞到員工失業爽了吧
快訊／熱炒店停業道歉　今起僅提供訂位客人用餐
快訊／板橋幼兒園餵藥案偵結　園長、教師等9人「全不起訴」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不認性騷「慰問信非情書」　受害女之夫7點怒嗆李伯道：司法之恥

1家3口買東海雞爪凍　兒子走失3hrs急死爸媽！警半小時找到

獨居婦半夜急扣110...原因曝光警傻眼　竟是「冷氣太冷關不掉」

百萬「惡魔」被擊落！男騎杜卡迪巷口撞自小客　送醫不治

墓園旁燒稻草！苗栗農民遭嗆暈倒地　全身15%燒燙傷送醫搶救

林襄搭警車畫面曝！北市東區逛街遭媒體跟拍　男粉絲報警

假投資坑百萬！理財專員繼續騙　現場取款300萬...終被逮

涉性騷又遭爆濫用特別費　前懲戒法院院長李伯道發聲明澄清

台東女走進小巷沒出來...警民整天找嘸人　躺報廢車內獲救

快訊／板橋幼兒園餵藥案今偵結！　園長、教師等9人「全不起訴」

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

6大胃王齊聚狂嗑100盤熱炒　共計2萬1！破店家20年紀錄

吃貨達人初嘗「清蒸藤壺」　拿鉗子撬開吃：味道像蟹肉

不認性騷「慰問信非情書」　受害女之夫7點怒嗆李伯道：司法之恥

1家3口買東海雞爪凍　兒子走失3hrs急死爸媽！警半小時找到

獨居婦半夜急扣110...原因曝光警傻眼　竟是「冷氣太冷關不掉」

百萬「惡魔」被擊落！男騎杜卡迪巷口撞自小客　送醫不治

墓園旁燒稻草！苗栗農民遭嗆暈倒地　全身15%燒燙傷送醫搶救

林襄搭警車畫面曝！北市東區逛街遭媒體跟拍　男粉絲報警

假投資坑百萬！理財專員繼續騙　現場取款300萬...終被逮

涉性騷又遭爆濫用特別費　前懲戒法院院長李伯道發聲明澄清

台東女走進小巷沒出來...警民整天找嘸人　躺報廢車內獲救

快訊／板橋幼兒園餵藥案今偵結！　園長、教師等9人「全不起訴」

王敏淳爆男友「中央空調」行為　親見和女同事誇張互動氣炸

餵藥案不起訴！　侯友宜競辦：再給賴清德1次24小時內道歉的機會

「炒作解決了、房價上漲壓住了」　花敬群：貴真的需要時間

北韓射洲際飛彈高度達6千公里　飛74分鐘「破紀錄」！尹錫悅急召NSC

蕭敬騰被目睹「機場默默搬行李」！　暖舉曝光感動網友：超圈粉

極簡控愛牌peter wu合作東京工坊！「水洗亞麻丹寧」打造超舒適著裝感受

吳怡農批國安局糟糕「高層譁然」　國安人士：凸顯自己不凡手法廉價

勇士繼續補長人？總管曝考量　208公分薩里奇已是全隊最高

七夕送禮攻略！性感發電機、表白情詩躍上香水　沒有女孩能抗拒

快訊／板橋幼兒園餵藥案「全不起訴」！　侯友宜要求賴清德道歉

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／娃娃車碰撞計程車翻覆！12幼童+1老師受傷送醫

5兄妹爭亡父遺產　最後竟「誰也領不到」

獨／內湖500萬強盜案　藏鏡人竟是墜樓亡嘻哈主唱

即／小隊長墜樓亡　保二總隊：近日才升職

真·公子哥陳致中！　入獄靠1物「套房搞政治」

獄友踢爆「陳致中特權坐牢」　可能提早申請外役監

即／國道開一半停路肩…乘客無呼吸心跳！他跪地CPR

即／台南「狀元」遭打死丟包　2嫌收押禁見

助選團隊幫賄選　彰化縣議員黃俊源當選無效

陌生男喊「你很可愛」蹲下硬含　他崩潰

更多熱門

相關新聞

殺警犯外役監服刑風波　假釋從嚴審查

殺警犯外役監服刑風波　假釋從嚴審查

夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，竟可進入外役監爽快服刑，引發社會不滿。對此，法務部將從嚴審查外役監、假釋等要件，讓易寶宏的假釋夢碎。不僅如此，包含「惡龍」張錫銘等重大罪犯的假釋審查，也將受到連累，從嚴審查。

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

陳致中特權坐牢！監獄澄清

陳致中特權坐牢！監獄澄清

南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

南投「春節至今」堆8000噸垃圾　居民崩潰求助

李伯道性騷事件發燒　民團批司法院

李伯道性騷事件發燒　民團批司法院

關鍵字：

法律人權#Metoo特別費司法院許宗力包庇李伯道性騷垃圾

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

「陳建州首度公開道歉」痛哭照瘋傳！

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

熱炒店「7/16起無限期暫停營業」

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

LINE打電話「常常沒聲音」　苦主吼+1：喂半天

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面