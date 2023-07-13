女大生拒填問卷　他尾隨到住處「環抱揉胸」！賠35萬獲緩刑

▲北市1名朱姓男大生尾隨落單女大生到租屋處強抱，被依強制猥褻罪判處有期徒刑6月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名朱姓男大生以「填問卷」為藉口，在淡水一帶與正妹搭訕。一名女大生被他鎖定，甚至一路被尾隨到租屋處，就在進屋內瞬間，朱男上前從後方環抱揉捏胸部，更搶走女大生手機。朱男被依法起訴，審理時，以35萬達成和解，士林地院依強制猥褻罪處有期刑6月，可易科罰金、緩刑5年。

21歲朱姓男大生去年9月間某日下午在淡水區閒晃，鎖定一名落單女大生並上前詢問「可以幫忙做個問卷嗎」，但因為朱男講話不專業，讓女大生起疑並拒絕離開，不放棄的朱男竟一路尾隨女大生回家。

正當女大生打開租屋處大門，朱男隨即伸出鹹豬手從後方環抱、徒手揉捏胸部對女大生猥褻，女大生嚇壞想打電話給男友求救，就被朱男搶走進而掉下樓梯間。

女大生事後提告，朱男卻否認更稱「第一次擁抱她沒有拒絕，才會有第二次不小心的觸碰，並非襲胸」，檢方依法起訴。

法官審酌朱男為逞一己私慾，對女大生猥褻，導致其身心受創，考量雙方以35萬元達成和解，朱男目前就讀大學、無業等情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並依約支付損害賠償，判決確定後1年內接受3場法治教育課程。