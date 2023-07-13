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新北90位志工為紫斑蝶「清除綠癌」　赴賞蝶步道保育蜜源植物

▲▼ 志工們清除綠癌 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北90多位志工們清除綠癌 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

暑假來臨，新北市志願服務推廣中心召募90多位小學生與家長到土城區大安圳賞蝶步道體驗一日志工服務，大家沿途撿拾垃圾、整理花木，並在大太陽下揮汗如雨清除有「綠癌」之稱的外來種小花蔓澤蘭，最後整理出了9袋120公升的雜物。小學生說，步道變乾淨了，希望蝴蝶能常來飛舞。

新北市志願服務推廣中心與土城區頂欣社區發展協會志工隊合作舉辦「一日志工心體驗」活動。頂欣社區發展協會監事許慈創和志工團隊，藉著協會自創的「大頂埔美麗ㄟ好所在」歌曲，以輕快的旋律和歌詞，緩緩道出對土地的熱愛；並以活潑生動的導覽，解釋外來種植物對當地生態的影響，最重要是介紹賞蝶步道上常見的蝴蝶種類。

許慈創向志工解說，步道常見有圓翅紫斑蝶、端紫斑蝶、淡紋青斑蝶、斯氏紫斑蝶等，為了復育蝴蝶，志工在步道沿線種植了數十種蜜源植物，如華他卡藤、鷗蔓等食草，但對於會破壞生態的外來種植物如小花蔓澤蘭，就必須要清除。

學生們興奮地聽著，眼睛裡閃耀著對自然的好奇及愛護。家庭志工們捲起袖子、戴上手套，幫忙整理步道枯枝落葉，並合力拉拔小花蔓澤蘭，希望為守護賞蝶步道和生態盡分心力。

參與的志工小瑜展示整袋的豐碩成果，他說幫蝴蝶的家整理好了，看到牠們都開心地飛來說謝謝呢!家庭志工阿嬤也分享到，大人與孩子們並肩作戰，共同守護這片生態寶地的感覺真好。在實作過程中，孩子們感受到了保護環境的重要性，並培養了對大自然的關愛和責任感。

新北市志願服務推廣中心主任蘇玫瑾表示，透過家庭志工體驗活動，家長能夠成為孩子們的榜樣，藉由親身參與志願服務，不僅獲得學習和成就，也能成為守護生態、維護環境永續的環保小尖兵。有意願參與志願服務的家庭志工或企業志工，歡迎與志推中心聯絡，服務專線29819090。

▲▼ 志工們清除綠癌 。（圖／記者戴上容翻攝）

 
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