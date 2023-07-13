超商最新「2款聯名車輪餅」！咬下爆紅豆、奶油餡　加熱吃超療癒

▲萊爾富攜手網紅「紅豆妹」推出聯名冷藏車輪餅，餅皮上還烙印紅豆妹專為萊爾富親繪的自畫像圖案。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

吃貨們看過來！就有超商即日起於全門市開賣最新「2款聯名冷藏車輪餅」，是最經典的紅豆、奶油口味，咬下立刻爆出香濃內餡，加熱吃超療癒，且即日起購買2個車輪餅還可享優惠，+10元即可換到飲料，趕快買來當下午茶。

萊爾富首度找來不到5歲的網紅「紅豆妹」推出「2款聯名冷藏車輪餅」，為經典的紅豆、奶油口味，售價皆為25元，前者使用顆粒大又飽滿的萬丹紅豆製成內餡，每一口都能吃到紅豆顆粒，香甜不膩，後者則選用100%紐西蘭生乳製成卡士達內餡，香濃滋味超幸福，即日起全台門市都吃得到。

▲「冷藏車輪餅」是經典的紅豆、奶油口味，簡單微波就能開吃。



為慶祝這2款冷藏車輪餅開賣，即日起至7/25止，只要至萊爾富門市購買車輪餅任2個，即可用10元加購純喫茶481 mL系列指定飲品。

▲7-11預購推出「紅太陽巨無霸優多綠茶」，瓶身放大6倍，喝起來超過癮。（圖／7-11提供）

7-11中秋預購開賣這款超狂「紅太陽巨無霸優多綠茶」，限定款巨無霸瓶身放大6倍，大小朋友最愛的乳酸菌飲品加入每日新鮮熬煮茉香綠茶，融合成酸甜清爽滋味，好喝、好收藏又超吸睛。