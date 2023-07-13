KOL旅遊標配！大推漫遊新方案出國變超輕鬆　必搶快閃破盤價再抽免費漫遊

▲旅遊達人【吉米】旅行攝和愛吃鬼芸芸都在粉專分享出國便利漫遊的新方案。（圖／KOL提供，下同）



消費中心／綜合報導

終於輪到自己飛出國了，興奮的心情溢於言表！排行程、預訂餐廳、打包行李，待辦事項一大堆，最重要的網路漫遊申辦前，不能不知道出國漫遊優惠和最便利的新方法，直接讓你省一波又減輕負擔，旅遊達人【吉米】旅行攝和愛吃鬼芸芸都在粉專分享出國便利漫遊的新方案，讓旅行感覺變得超輕鬆！

▲▼【吉米】旅行攝分享他這次來日本辦的是中華電信日本超值型8天5GB方案。



出國最怕網路被降速，還要背著重的要命的分享器，卡到你不要不要！經常飛往日本各地拍美照、分享旅遊資訊的【吉米】旅行攝，這次又飛往日本，分享他這次來日本辦的是中華電信日本超值型8天5GB方案，直接原號漫遊、不用換SIM卡，一下飛機就能撥接電話、收發簡訊，提到這8天去了東京、鎌倉、橫濱、去了河口湖看富士山，在市區最常查詢怎麼搭電車超方便，甚至還使用了最考驗網路收訊能力的實景導航，順暢的網路使用起來一點也不延遲，他說「最驚訝的是在偏僻的鄉間，順暢的網路讓導航不延遲，避開一大段塞車路段」，都能順利抵達各個目的地，他感嘆道：「用過真是感覺驚為天人！」直接「原門號漫遊」上網速度還能迅猛、順暢，系統更能在使用流量達到70%時自動通知，可提早至網路門市或APP加購使用。

▲【吉米】旅行攝大讚直接「原門號漫遊」上網速度還能迅猛、順暢！

不只如此，吉米分享震撼降價好康，直呼要網友們「手刀搶訂」，錯過就沒有了！中華電信難得在7/15~7/21推出快閃方案現折百元，如日本8天5GB原本要488元，限時1週只要388元，換算下來1天只要49元，東南亞30天20GB原本要688元，限時1週只要588元，換算下來1天超便宜只要約20元，要大家快點搶辦．在7/15～7/21除了享降價優惠，還同時有抽獎資格，在7/1~7/31申辦原門號漫遊，有機會抽中「日韓、美國、東南亞」免費漫遊、上網的好康，活動機會高達140名，呼籲大家暑假出國一定要辦起來，直接享有雙重好康，網友們紛紛認同「原門號漫遊最方便」、「出國很需要、最方便」！

▲▼旅遊達人愛吃鬼芸芸辦了中華電信最新的全球通方案，從杜拜再轉布拉格，一路暢通無阻。



好康連發！中華電信竟然推出一個全新方案可以跨超多國家的漫遊，看旅遊達人愛吃鬼芸芸從杜拜再轉布拉格，一路暢通無阻，她說「我覺得踏上旅程之後，最重要的真的是網路！沒有網路真是寸步難行，不管是訂房、訂交通、搭乘大眾交通工具、點對點的移動，甚至是點菜，都離不開網路！」她事先辦了中華電信最新的全球通方案，大讚「超威！」只要購買一個包裝即可跨100個以上國家，所以在杜拜轉機時網路也是暢通無阻，她提到曾經用機場免費網路移動時斷線、訊號不好讓她很緊張，這次用了全球通方案再也不用擔心網路訊號不好，直接原門號國際漫遊，而且APP就可以申請，立即申請馬上使用，她笑說「下飛機後只要關掉飛航或重新開機，就可以連上網路啦！不用設定不用輸入密碼，直接打開就能用，超方便的啦！」特別推薦粉絲這個方案是跨國旅遊的神旅伴！

▲旅途中使用流量達到70%時自動通知，可提早至網路門市或APP加購使用。

這波逆天破盤優惠，不只讓旅遊達人們搶到手軟，還忍不住大爆好康給民眾，就算8～9月才要出國的人，也可以享有抽獎機會，因為漫遊可以先預約90天內需求，只要先在活動期間內7/1~7/31透過中華電信網路門市或APP申辦漫遊上網方案，9/30前開通使用就可以，快跟上KOL們都大推的「中華電信原門號漫遊」當成出國標配吧！

7/31前申辦漫遊方案，享抽獎機會，抽獎資訊請見活動網頁►https://cht.tw/x/r7i8