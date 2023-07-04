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中華電信生活節登場！行動、寬頻、影視優惠齊發　7萬個獎項全民同樂

中華電信生活節盛大登場，行動、寬頻、影視優惠齊發 Gogoro、PS5 等7萬個獎項全民同樂（圖／中華電信提供）

▲中華電信生活節即日起登場。

圖、文／中華電信提供

《中華電信生活節》來了！生活節包裝「浪(行動)、宅(寬頻)、嚮(MOD/Hami Video)、品(漫遊/加值)」四大生活專區，即日起至7月31日止推出網路門市今年度最大檔的全業務加碼優惠、限時好康與全民樂透活動！只要申請行動、寬頻、MOD指定方案，即可抽Gogoro、誠品禮券、710點Hami Point等大獎；申請行動精采5G月繳 999元(含)的贈點方案，除加碼送Hami Point 150點外，週週再抽Sony PS5；預付卡(計量型)5GB/8GB流量加倍贈，再抽1,000名送1.2GB。活動期間每週五推出會員專屬0元射飛鏢遊戲，限時好禮共7萬個獎項免費大放送！趕緊手刀前往《中華電信生活節》：https://cht.tw/x/lblf

限時7天快閃活動！7月15日起至7月21日於網路門市申請精采5G月繳999(含)以上購機約搭配指定機型，加碼Hami Point 1000點，且新客申請5G指定方案，再贈熱點分享最高168GB！新客申請或舊戶升速HiNet光世代500M(含)以上加贈Hami Point 500點；新申裝MOD與自選餐(全選)或影劇館，再贈Hami Point 200點；預付卡新申請、儲值4G計日型30日加碼送10日；新好康成雙加值服務，限時申請最高可得Hami Point 166點；國際漫遊日本8天5GB限時優惠$388，東南亞30天20GB只要$588！

《中華電信生活節》的「浪、宅、嚮、品」四大生活專區，除了全業務的好康優惠外，還可用Hami Point 5點兌換生活節抽獎券，就有機會獲得iPad 10.9吋、PS5遊戲主機、王品集團餐券15,000元與豪華露營住宿券等好禮。

Hami 5大商城刷中信ALL ME卡享最高20%回饋，VIP會員週週享71點換超值商品
活動期間至Hami小舖、Hami品牌館、Hami市集、神腦生活及SuperBuy市集5大商城刷中信ALL ME卡加碼回饋5%，不限卡別再回饋2%，最高20%！Hami Pay綁定中信ALL ME卡掃碼支付7月單筆滿百再抽Hami Point 10,000點；國內外旅遊、訂房交通使用Hami Point包辦旅行大小事，輕鬆享受愜意旅行。

為寵愛中華電信VIP客戶，7月3日起每週一11時，VIP會員獨享優惠輪番上陣！享71點優惠價兌換限量星巴克、foodpanda、王品集團、LINE TAXI電子票券，四大生活享受大加分。夏日好康盡在《中華電信生活節》！

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