打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

▲市話接到國際電話將會有警示音。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信在全台灣擁有900萬市話用戶，為龍頭業者，為了預防國際詐騙問題，在NCC措施之下，只要出現「+886 9」國際電話，電話一接聽就會7秒語音示警，告訴用戶「請注意，這是國際電話，小心詐騙」。

中華電信董事長郭水義先前也表示，中華電信積極配合政府執行電話及簡訊識詐與阻詐工作，協助阻斷詐騙與認知作戰源頭，並運用AI技術提升篩選分析詐騙簡訊的準確性及時效性，率先提供詐騙簡訊單字詞、多字詞、熱門時事等關鍵字識別機制，當發現為疑似詐騙簡訊及可疑門號立即通報警政署165處置。

中華電信表示，2022年共攔阻超過4,100萬則惡意簡訊。今年持續配合警政署刑警局之堵詐防範措施，有效且快速阻斷「普發6,000元詐騙簡訊」。

此外也致力於「防杜境外竄改來電詐騙」，自5月3日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼(+886 0～8)，有效阻斷詐騙電話達百萬通以上，展現積極作為。此外，在通傳會指導下，中華電信刻正開發市話與行動之國際來話號碼(+886 9)語音警示提醒服務。「建立惡意簡訊攔阻機制」：依法執行非綠色通道釣魚簡訊檢核機制，每周從超過7,500萬則簡訊中，透過AI技術過濾，有效篩選及攔阻惡意簡訊。