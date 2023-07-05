　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

▲▼電話,聽筒,市話,打電話。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲市話接到國際電話將會有警示音。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信在全台灣擁有900萬市話用戶，為龍頭業者，為了預防國際詐騙問題，在NCC措施之下，只要出現「+886 9」國際電話，電話一接聽就會7秒語音示警，告訴用戶「請注意，這是國際電話，小心詐騙」。

中華電信董事長郭水義先前也表示，中華電信積極配合政府執行電話及簡訊識詐與阻詐工作，協助阻斷詐騙與認知作戰源頭，並運用AI技術提升篩選分析詐騙簡訊的準確性及時效性，率先提供詐騙簡訊單字詞、多字詞、熱門時事等關鍵字識別機制，當發現為疑似詐騙簡訊及可疑門號立即通報警政署165處置。

中華電信表示，2022年共攔阻超過4,100萬則惡意簡訊。今年持續配合警政署刑警局之堵詐防範措施，有效且快速阻斷「普發6,000元詐騙簡訊」。

此外也致力於「防杜境外竄改來電詐騙」，自5月3日起，全面攔阻境外非正常國際來話號碼(+886 0～8)，有效阻斷詐騙電話達百萬通以上，展現積極作為。此外，在通傳會指導下，中華電信刻正開發市話與行動之國際來話號碼(+886 9)語音警示提醒服務。「建立惡意簡訊攔阻機制」：依法執行非綠色通道釣魚簡訊檢核機制，每周從超過7,500萬則簡訊中，透過AI技術過濾，有效篩選及攔阻惡意簡訊。

ET快訊
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法
直擊／木村妻來台零架子！ 　53歲少女模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

夏天想出國玩！電信業者推「原號漫遊」　亞洲國家99元起

手機降價榜出爐！安卓中階機霸榜　旗艦最高折1.8萬

iPhone告別128G時代！15 Pro系列傳256G起跳　1亮點有感提升

LINE社群新功能登場！「Live talk」語音對話　支援萬人參加

疫情後需求升級　國際音響展估人潮成長3成

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

Vision Pro讓頭戴式裝置受關注？調查：出貨量下降33%

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

夏天想出國玩！電信業者推「原號漫遊」　亞洲國家99元起

手機降價榜出爐！安卓中階機霸榜　旗艦最高折1.8萬

iPhone告別128G時代！15 Pro系列傳256G起跳　1亮點有感提升

LINE社群新功能登場！「Live talk」語音對話　支援萬人參加

疫情後需求升級　國際音響展估人潮成長3成

日本環球「蜘蛛人驚魂歷險記」明年關閉　即起推復刻周邊、送貼紙

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

陸24歲男站樓頂欲跳樓　底下民眾言語刺激嘲諷

3C家電熱門新聞

四種新色登場！iPhone 15全系列渲染圖曝光

iPhone告別128G！　15 Pro系列傳256G起跳

手機降價榜出爐！安卓中階機霸榜　旗艦最高折1.8萬

夏天想出國玩！電信業者推「原號漫遊」　亞洲國家99元起

三星新一代摺疊機「實機照」曝光！　月底將發布

透明手機來了！ Nothing Phone（2）圖透曝光

LINE社群新功能登場！「Live talk」語音對話　支援萬人參加

上半年手機熱銷排行出爐　三星擠下iPhone居第1

二次延遲！調查曝Apple Watch Ultra更新版　2026年才面世

iPhone越用越不順？外媒曝規格差異影響運行

踢到鐵板！YouTube祭「全球小實驗」　打擊廣告攔截器

打擊詐騙！市話接到國際電話　將出現7秒警示音

微軟Windows 11釀更新災情　開機速度變超慢

1.3 萬支手機資料外流！　安卓手機追蹤App遭駭

更多熱門

相關新聞

中華電信生活節　行動、寬頻、影視優惠齊發

中華電信生活節　行動、寬頻、影視優惠齊發

《中華電信生活節》來了！生活節包裝「浪(行動)、宅(寬頻)、嚮(MOD/Hami Video)、品(漫遊/加值)」四大生活專區，即日起至7月31日止推出網路門市今年度最大檔的全業務加碼優惠、限時好康與全民樂透活動！

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

中華電信7月1日起　提供單一客服專線

中華電信7月1日起　提供單一客服專線

今年研擬加薪！中華電信郭水義：幅度將超越公務員

今年研擬加薪！中華電信郭水義：幅度將超越公務員

《八尺門》MOD、Hami Video全網獨家首播

《八尺門》MOD、Hami Video全網獨家首播

關鍵字：

中華電信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面