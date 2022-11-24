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手刀下訂！日韓漫遊7天149元起　KOL直呼「便宜到懶得買分享器」

▲▼日韓漫遊,中華電信,KOL。（圖／取自KOL粉專）

▲KOL布萊N機票達人和愛吃鬼芸芸都在粉專分享方便又划算的出國上網秘技！（圖／取自KOL粉專）。

消費中心／綜合報導

睽違三年邊境解封國人迫不及待訂機票出國放風，出國旅遊時能隨時連網非常重要，出發前一定會先做功課看看「出國上網」秘技，就連路線怎麼走網路才順都要先筆記才行，現在出國上網不用這麼麻煩，布萊N機票達人和愛吃鬼芸芸紛紛都在粉專分享超方便又划算的出國上網秘技，日韓漫遊7天最低只要149元起，平均換算下來一天約22元，而且「原門號漫遊」超級方便！
 

▲▼原門號漫遊,中華電信,KOL。（圖／取自KOL臉書）

▲布萊N機票達人在粉專分享超方便又划算的出國上網祕技。（取自布萊N機票達人，下同）

常見出國時的網路解決方案分成租借Wi-Fi分享器、當地換SIM卡及海外漫遊三種方法，一群人出國時很多人會選擇租借Wi-Fi分享器，但需要提前許久預定才能確定要去的國家還有機器可租用，且在國外的使用方式，要連結熱點分享、偏遠地區的網速不穩定，並且只能使用網路功能，不能收發簡訊和接聽電話，最麻煩的是一群人在國外行動還要綁在一起限制頗多；而換SIM卡的方式最常遇到卡關的就是手動換SIM卡的設定步驟，步驟錯了上不了網，回程時找不到原來的SIM卡也超級阿雜，而最方便的海外漫遊常有人覺得「好像會太貴」，但這個迷思已經破解了！

身為中華電信鐵粉的「布萊N機票達人」，睽違3年終於再次發文分享中華電信漫遊優惠前先感動一波，並大讚「中華電信漫遊#免換卡、#免租機子、#持原手機原號就可以直接在國外上網，沒有比這個更方便的海外上網的方式了！」久違的中華電信最新一期漫遊服務可是搭上超值優惠，日韓海外漫遊最低七天只要149元（1GB），超值型8天最低也只要388元起（5GB），長程線的美國最便宜30天只要588元（10GB），用量大一點可以選擇海量型最低30天988元（20GB），布萊N機票達人直呼「便宜到真的會懶得買海外SIM卡或租WIFI機了」。

▲▼原門號漫遊,中華電信,KOL。（圖／布萊N機票達人提供）

▲中華電信鐵粉「布萊N機票達人」分析不同流量需求方案選擇法。

▲▼原門號漫遊,中華電信,KOL。（圖／取自KOL臉書）

▲愛吃鬼芸芸在粉專分享超方便又划算的出國上網秘技。（圖／取自愛吃鬼芸芸粉專，下同）

出國時最怕掉東掉西的人更要選擇「原門號漫遊」，不用換卡、不用背很重的Wi-Fi分享器，隨時申辦隨時開通超級人性化！剛從韓國回來的愛吃鬼芸芸，立刻發文分享「原門號漫遊」實戰心得，自助旅行語言不通，一下飛機直接打開手機就有網路訊號，靠著信號涵蓋佳的網路訊號隨時查找資料，找到想吃的餐廳，覺得有趣好玩又好吃，她說「我們小資族出國可是精打細算，在外頭走跳的時候用網路查資訊、地圖和交通、傳影片照片給親友分享一天1G也不夠，使用中華電信超值方案就很夠用，價格又優惠」，不但一口氣列出免換卡、免設定、信號涵蓋佳，自動連接所在地收訊最佳電信業者、價格優惠，依客戶用量多寡，制定多元方案、隨辦即用、可預約90天內漫遊等6大優點，還鼓吹大家趁著日韓匯率低的時候，趕快買機票出國玩！

▲▼原門號漫遊,中華電信,KOL。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

▲愛吃鬼芸芸一口氣列出中華電信「原門號漫遊」6大優點。

被部落客們公認「最方便」的中華電信最新一期漫遊有多優惠，出國前一定要先筆記！針對最多人出國選擇的日本、韓國、美國等地，依照客戶用量多寡打出輕量型、超值型等多元方案，對於出國有辦公、打卡、上網查資料需求的旅客，則大推日本漫遊超值型（8GB）8天688元，韓國漫遊超值型（8GB）8天588元，美國漫遊海量型（20GB）30天988元等方案，就能飆網隨時與親友分享國外見聞，更重要的是在12/31前，只要申辦國際漫遊任一國家方案，皆可參加抽獎抽好禮，最大獎為Apple Watch Ultra（$25,900元，共1名），總獎項共有259個中獎名額，先申辦起來，明年2月5日前開通一樣享有抽獎機會，誠意十足。

►12/31前只要申辦國際漫遊任一國家方案，並於明年2/5前開通，皆可參加抽獎．抽獎資訊請見活動網頁：https://chts.tw/GJpBc

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