112高中免試入學分發今放榜　 明道中學普高技高雙慶豐收

▲明道國中部學生畢業後直升高中部繼續學習，再次肯定了學校提供的優質教育環境和學習體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

免試入學分發今（11）日放榜，明道中學再次因為優異且具特色的教學成果倍受家長及學生青睞，好手蜂擁而至，技術高中部免試分發結果不僅全數額滿，而且錄取成績平均皆在5B以上，全校師生喜迎豐收。

明道高中今年最大的亮點是商業經營科在這次免試分發錄取的學生中最高成績5A6+，可達台中女中錄取標準，但該位同學很明確表達第一志願就是明道商業經營科，一定會來就讀，充分展現他對技職一片天的信心。

明道中學商業經營科的老師亦相當雀躍，並對商業經營科的教學成果感到自豪，表示將繼續致力於培養更多具有商業才能的學生。整體來看，明道中學技職教育的卓越表現，也涵蓋了「設計群、餐旅群、外語群、商管群、資電群」等多個職業群科。這次免試分發錄取名單中，這些群科均有錄取一定比例3A2B以上表現優異的學生。

另，明道高中部的免試入學錄取的學生中近30％的學生在會考中取得了5A以上的成績，超過76％的學生在會考中取得了4A以上的成績，整體招收的學生成績較去年又更向上提升，更值得一提的是，免試入學錄取學生中，有25%是明道國中部畢業生選擇回母校就讀高中部及顯出明道中學在培養學生中的良好口碑和吸引力，使得學生對明道的信任和歸屬感更加顯著。

明道中學副校長陳炤華表示，這次的招生成果是學校師生長期以來努力的結晶，也鼓勵學生們在進入明道中學後繼續努力學習，追求卓越。他並表示，學校將繼續提供優質的教育環境和多元的學習機會，以培養更多優秀人才。