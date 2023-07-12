前天剩菜混著吃！公公「隔夜海鮮不加熱」原因崩潰　她只能吃白飯

▲公婆時常吃隔夜菜，海鮮還不加熱。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少長輩煮菜份量過多，加上生性節儉，演變全家人要吃好幾天的隔夜菜！而一名人妻哀喊，公公婆婆總是吃隔夜菜，甚至還把前天的剩菜混入加熱，「客廳充滿奇特的味道！」更可怕的是，公公主張海鮮很新鮮，即使隔夜也不需加熱，嚇得原PO常常吃白飯。

一名女網友在Dcard以「婆家隔夜菜是惡夢」為標題表示，婆婆熱愛煮飯，且每次份量煮得特別多，當天吃不完就會冰起來，隔天繼續加熱給大家吃，有時還混雜前天的菜，「客廳充滿奇特的味道！」

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原PO認為吃隔夜菜不好，無奈怎麼勸說，公婆就是不聽，堅持認為吃了很多年都沒事，甚至有時索性不加熱，直接吃冰的隔夜菜，他們強調放在飯上就熱了。

而誇張的還在後頭，原PO臉色鐵青表示「海鮮更可怕」，公公主張新鮮的海鮮不需要加熱，都是吃冰的，因此隔夜海鮮也不加熱，「有時候湯可以反覆加熱吃5天！」

面對這可怕的飲食習慣，原PO討拍直呼，常常她只吃白飯度過一餐，「不要問我為什麼我自己不煮，因為廚房容不下兩個女人，婆婆容不下我。」

文章曝光後，底下網友咋舌回應，「這樣很容易胃潰瘍，他們不聽你就自己吃外面」、「假裝公司安排健檢，跟公婆說妳腸胃有問題，不能吃隔夜菜，甚至會影響日後懷孕，他們就不敢再叫妳吃了」、「可以搬出去」、「不考慮在外面吃飽再回家嗎？不好反駁公婆，至少自己可以選擇健康的食物」。

有人則透露，「我阿嬤以前也不信邪，喜歡吃隔夜的，原本都沒事，一檢查就是胃癌末期，沒多久就過世了」，至於是如何發現的？苦主說，阿嬤食慾變差又無法吞嚥，一陣子便祕一陣子腹瀉，看診所吃藥1至2個月都沒好，去了大醫院就檢查到了。

▲網友熱議。（圖／翻攝Dcard）



事實上，近幾年「隔夜菜會致癌」的議題廣為流傳，食藥署解釋，坊間謠言指出青菜中的硝酸鹽與亞硝酸鹽經過特定的化學作用，轉換為「致癌物質－亞硝胺」，導致常吃隔夜菜會引發胃癌或其他癌症。但事實上隔夜菜並不會致癌，沒吃完的食物應盡速放進冰箱保存，充分加熱後盡早食用完畢，別放在冰箱太久，以避免滋生細菌、導致微生物汙染。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾指出，亞硝胺在動物實驗中屬於致癌物質，會使腸胃道長出惡性腫瘤，不過由於硝酸鹽是水溶性，平常洗菜或煮菜時，就會把化合物洗掉。因此，人類因吃隔夜菜罹患癌症的機率微乎其微，除非是與海鮮、起司等含有胺的食物一同食用，才有可能引發致癌風險。

要怎麼吃隔夜菜才健康？顏宗海提到，隔夜菜保存以一天為宜，並應放入冰箱冷藏保存，杜絕細菌滋生的機會。食用前可用電鍋或微波爐加熱至全熟，以防食物不慎受細菌感染，引發腸胃道疾病的發生。