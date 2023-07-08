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追撞BMW...瑪莎拉蒂刺青男送醫大鬧急診室　原因曝：和女友吵架！

▲▼開著瑪莎拉蒂的男子送醫後，因為和女友吵架，竟然大鬧急診室，後來被警方制伏。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市22歲鄧姓男子，8日凌晨開著瑪莎拉蒂擦撞一輛BMW後，被送往亞大醫院急診室時，沒想到他在院內和女友吵架，竟把氣出在醫護人員身上，在急診室裡大聲咆哮，破壞自動門、桌椅、醫療器材，造成醫護人員、病患、家屬驚恐害怕，警方獲報啟動快打部隊前往制伏帶回，依違反醫療法送辦。亞大則表示嚴厲譴責醫療暴力，並尋求司法途徑解決。

▲▼開著瑪莎拉蒂的男子送醫後，因為和女友吵架，竟然大鬧急診室，後來被警方制伏。（圖／民眾提供，下同）

▲▼男子到醫院後竟翻桌、砸椅大鬧急診室，甚至還動手推擠警衛。（圖／民眾提供）

▲▼開著瑪莎拉蒂的男子送醫後，因為和女友吵架，竟然大鬧急診室，後來被警方制伏。（圖／民眾提供，下同）

鄧男8日凌晨開著公司租賃的瑪莎拉蒂，行駛在台74快速道路，中途疑似要超車，不料右前輪擦撞到前方BMW左後輪，瑪莎拉蒂擋風玻璃破裂，安全氣囊爆開，右前輪爆胎，鄧男頸部受傷，送往亞大醫院。

警方以鄧男仍在救治為由，尚未製作筆錄，不料，半夜3點多卻傳出有男子在亞大急診室大聲咆哮，掀桌子、摔椅子，腳踹玻璃門，甚至還拿安全帽作勢打人，醫院保全制止不聽，奪下安全帽之際，手臂因此紅腫受傷，警方快打部隊趕抵現場，發現該男子竟是之前肇事被送醫的鄧男。

▲▼開著瑪莎拉蒂的男子送醫後，因為和女友吵架，竟然大鬧急診室，後來被警方制伏。（圖／民眾提供，下同）

據了解，鄧男和女友發生糾紛，在院內發生口角，結果竟把氣全出在醫護人員身上，快打部隊已將鄧男帶回偵辦。

院方表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，維護醫療人員人身安全，同時堅守醫療暴力零容忍立場，就醫安全把關，醫院內物品被破壞部分，將向鄧男求償。

 ▲▼開著瑪莎拉蒂的男子送醫後，因為和女友吵架，竟然大鬧急診室，後來被警方制伏。（圖／民眾提供，下同）

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