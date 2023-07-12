女警官和男下屬路邊車震　男路過聽警車傳「愉悅呻吟聲」被控罪

▲女警官和男警車震被開除。（圖／翻攝臉書與Linkedin）

記者李振慧／綜合報導

美國德州傳出女警官與男警在警車上愛愛，事發地點就在當地一間餐廳旁邊，由於附近民眾聽到裡面傳出呻吟聲，所以前去報案，目前警局已將涉案的女警官與男警開除。

在科馬爾郡 (Comal County)治安官辦公室任職6年的資深女警官梅茲(Kellie Metz)，被控與才任職2年的男下屬拜恩(Patrick Byrne)值勤時，2人在停在聖安東尼奧市(San Antonio)路旁的警車內車震。





▲民眾因為發現警察車震，被亂控罪名。（圖／示意圖／CFP）

當地居民布拉哈格(David Brakhage)報案表示，去年5月他在路邊發現一輛警車傳出「愉悅呻吟聲」，所以朝警車的擋風玻璃扔了一塊小石頭，結果竟然被警方指控犯下毀壞財物罪(Criminal mischief)。

警方調查後發現，梅茲與拜恩都沒有針對該財物毀損案件提出完整報告，甚至還在案發期間關閉隨身側錄器，找來2人多次偵訊後，梅茲才終於坦承曾2次與拜恩發生過性關係，分別是2022年10月與2022年11月。

梅茲最後因為在執勤時發生不當行為、擅自關閉隨身側錄裝置等原因，於今年1月19日被開除，拜恩也在同一時間離開該警局，後來被調派到另外一間警局。警方近來才向外界公布本案資訊，也正式撤銷布拉哈格的罪名。