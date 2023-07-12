美國佛蒙特州大雨引發洪災　拜登宣布緊急狀態

▲美國東北部的佛蒙特州（Vermont）降下大雨引發洪水。（圖／路透，下同）

中央社紐約11日綜合外電報導

美國總統拜登宣布位於美國東北部的佛蒙特州（Vermont）進入緊急狀態，大雨在當地引發洪水，許多居民乘坐小船獲救撤離。

法新社報導，宣告進入緊急狀態可讓當局釋出資金協助救災工作。官員曾警告，佛蒙特州首府蒙特佩利爾（Montpelier）附近的賴茨維爾水壩（Wrightsville Dam）幾乎滿載，即將溢出至河流。

蒙特佩利爾市經理佛瑞塞（William Fraser）本月10日晚間發布聲明說：「自水壩完工以來，從未發生過這樣的事，所以沒有潛在受損的先例。」

官員說，大雨引發的洪水已淹沒約有8000人口的蒙特佩利爾市中心，目前還沒有佛蒙特州的死傷人數通報。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）資料，紐約州9日的突發性洪水奪走一名女子的生命，接著佛蒙特州下起豪雨，部分地區雨量超過200毫米。

美國東北部多數地區，包含紐約州、新澤西州、康乃狄克州、賓夕法尼亞州、麻薩諸塞州和佛蒙特州，在9日與10日紛紛受大雨侵襲，導致橋梁被沖毀、道路中斷。

官員說，截至今天中午，已在佛蒙特州從車裡和房子裡救出上百人。紐約時報報導，當局也試圖以直升機救援更多人。

佛蒙特州城市搜救隊官員甘農（Mike Cannon）說：「我們尚未度過這次災害的險境。我們此刻正積極救援。」

佛蒙特州州長史考特（Phil Scott）將這次洪水比作2011年的艾琳颶風（Hurricane Irene），當時佛蒙特州有6人喪命。他對記者說：「我們現在在佛蒙特州各地經歷的破壞與洪水是歷史性與災難性的。」

史考特補充說，儘管今天下午天氣轉晴，但「一切尚未結束」。他警告：「我們預期這週稍晚會有更多降雨，而土地已經飽和，雨水將無處可去。」