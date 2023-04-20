聯結車超離譜！上錯匝道竟倒車狠輾防撞桿　後方駕駛直擊嚇壞

記者黃宥寧／台北報導

歸剛欸！北市士林區環河北路3段國道1號南下匝道口，19日晚間出現1輛聯結車，疑上錯匝道竟倒車強行左轉壓毀交通錐連桿，後方車輛駕駛見狀驚呼連連喊「哇！超X」，更將該段荒謬過程上傳至「社會事影音新聞」。對此，士林交通警也積極「以車追人」聯繫到該貨運公司，公司則表示，已聯繫上違規司機，明天將到案說明。

▲北市士林區環河北路3段國道1號南下匝道口1輛聯結車，疑錯過匝道竟倒車強行左轉壓毀交通錐連桿。（圖／翻攝自社會事影音新聞）

《社會事新聞影音》影片指出4月19日晚間7時許，1輛聯結車疑上錯匝道，竟倒車下交流道，然後強行左轉，後方駕駛嚇壞，不斷喊著「按他喇叭！」聯結車駕駛耗了一番功夫，終於在壓毀交通錐連桿後將車頭順利轉出道路上。

▲《東森新媒體ETtoday》重返現場發現防撞桿被撞斷。（圖／記者黃宥寧攝）

而該司機違規行為，士林交通警方第一時間接到民眾報案，也積極「以車追人」聯繫到該貨運公司，公司則表示，已聯繫違規司機，該名司機則解釋「當下是發現聯結車無法上高架匝道，因此才趕緊倒車」明天也會從高雄北上到案說明。

對此，交通隊分隊長呂昭霆指出，該名司機行為涉嫌違反道交管理第60條「跨越槽化線（不遵守道路標線之指示）」可處900-1800及第62條「肇事後未依規定處置」可處1000-3000元罰緩。