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在校服務50年！從工讀生做起　屏科大祕書陳桂琴7／16屆齡退休

▲屏東科大簡任祕書陳桂琴7月16日屆齡退休 。（圖／屏東科技大學提供)

▲屏東科大簡任祕書陳桂琴7月16日屆齡退休 。（圖／屏東科技大學提供)

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學簡任祕書陳桂琴，從工讀生起在校服務迄今50年，歷任7任校長，服務期間，待人勤懇務實、工作積極嚴謹，深獲主管機關及同仁稱讚，今年7月16日屆臨退休，同仁依依不捨。

▲屏東科大簡任祕書陳桂琴7月16日屆齡退休 。（圖／屏東科技大學提供)

▲屏東科大簡任祕書陳桂琴7月16日屆齡退休 。（圖／屏東科技大學提供)

陳桂琴在屏科大任職50年，見證屏科大自屏東市南北校區搬遷至現址內埔校區一路發展茁壯的歷史。

她從1979年進入屏科大擔任工讀生起迄今，將畢生所學與人生的精華歲月奉獻學校，她不只工作上勤奮認真負責，且於工讀期間完成高中及專科學業，其努力向學的態度，獲得郭孟祥前校長賞識拔擢，自19843年3月起正式任職於該校；擔任校長室及秘書室秘書工作，歷經郭孟祥前校長 (62年8月~72年8月)、吳功顯前校長 (72年9月~82年8月)、劉顯達前校長 (82年9月~91年5月)、周昌弘前校長 (91年6月~95年7月)、古源光前校長 (95年8月~103年7月)、戴昌賢前校長 (103年8月~111年8月)及現任張金龍校長（111年9月迄今）等7位校長重用擔任秘書一職。

服務生涯，曾三度獲得教育部模範公務人員獎，該獎項如獲選需待10年為限才能再度報名遴選，可見她在工作上始終如一，數十年如一日從不懈怠，待人勤懇務實、工作態度積極嚴謹，深獲主管機關認可，亦為校內同仁楷模。

今年7月16日將屆臨退休，卸下重責準備迎向美好的第二人生。

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