男友買便當「喝光整鍋免費湯」　老闆娘不忍了！她嘆：很丟臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

近來北科大「白飯之亂」延燒，不論學生還是老闆都被炎上，校方則深感遺憾。一名女網友就透露，她和男友經常到自助餐店或便當店吃飯，而男友每次看到免費供應的例湯，就會狂喝到整鍋湯見底，如今終於踢到鐵板，但他卻不覺得理虧，甚至想反嗆店家。

女網友在Dcard提到，她和男友都是學生，平常下課不會去吃太貴的東西，所以滿常光顧自助餐、便當店等，「但我男友每次看到那種有免費供應湯的，就會坐在店裡一直喝，我一開始會陪他喝1、2碗，但他幾乎每次都會喝到10幾、20碗，然後撈料來吃，弄到店家整鍋湯都沒料或喝到見底。」

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這回，情侶倆外帶餐點，男友就坐在湯鍋前開始喝，原本幾乎是滿的，被他喝到快精光，後來店家端出新的湯時，男友還沾沾自喜地說，「妳看，第一個喝湯的料可以裝到很多欸！」

這時老闆娘突然發話，用台語說道「你們兩個這樣很誇張欸！真的沒有人像你們這樣啦！」當下，被嚇到的原PO連忙解釋，自己只有喝1碗。

▲原PO直言，這件事困擾她已久。（圖／翻攝自Dcard）

原本，男友還想跟對方吵架，女網友見狀立刻將他拉走，「我真的覺得好丟臉，回到家後男友就很不爽，問我為什麼要拉走他，他沒有錯！還有我回阿姨說，『我只有喝一碗。』這句話讓他很受傷，覺得我讓他一個人承受所有的譴責，還不讓他捍衛自己。」

原PO強調，男友不是北科大的，也不是反串或創作文，「這件事真的讓我很困擾。我們在一起時間很長了，分手會牽扯到滿多問題的，而且我沒有不喜歡他，抱歉我是智X。」

對此，網友們紛紛回應，「笑死，我覺得他挺自私的，雖說多少都會再補湯品，但好像都不用顧忌到別人是否也要喝一樣」、「好丟臉，妳男友超貪，嘴臉也太難看，別人開店做生意也不容易，喝個20碗是三X，超不要臉」、「真的討厭這種，這種免費仔一定講什麼明明規定湯免費喝，擺明惡意行為還當成法律條文來講」、「超丟臉，妳怎麼會願意跟他再出門吃飯啊」、「如果是我男友我會覺得好丟臉，這種喝法真的很誇張耶，如果他覺得這樣做完全沒問題我會分手」。