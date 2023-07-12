北科大白飯之亂炒作懶人包！粉專列4疑點控「老闆從頭到尾唬爛」

▲「北科資財營」本來已貼出雙方合照，表示解開誤會了。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



記者崔子柔／綜合報導

27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，目前雙方仍各執一詞，不過業者在昨（11）日透過留言道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。臉書粉專「己爸偶」則列出4個疑點，控「老闆說了幾大爆點，但全都是假的」。

「己爸偶」昨日發文表示，白飯之亂起源於熱炒店老闆向媒體爆料，稱北科大學生「菜都還沒上就吃光70碗白飯，還灌一星說吃不飽」，老闆當時說了4個爆點，「預約20人用餐結果來40個、菜還沒上就吃完70碗飯、學生拒等店家煮飯、白飯免費不代表吃到飽」。

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「己爸偶」指出，這些獵奇的點導致新聞發酵，「但全都是假的」，並一一解釋道，學生當時電話詢問「20幾人接不接」，店家說了沒問題，後來27人到場，但老闆在爆料時一下說30人，一下說40人，假造出「預約20人到場40人」的景象。

另學生們稱他們27人吃了33碗飯，而且店內還有其他客人，老闆曾說店內每天用「35人份電鍋2鍋飯」，「己爸偶」表示，學生在周六19時40分抵達店內，20時50分離開，熱炒店營業時間在17時至23時，「學生不可能在19：40～20：50吃到2鍋70碗飯，說學生沒菜就乾吃70碗飯，有想過合理性嗎？」

老闆稱學生不願意等店家煮白飯時間，學生則說店家直接不補飯，老闆後續公布監視器拍下補飯的畫面，但補飯時間是19時40分左右，店員補一鍋飯、拿一鍋空的走，「學生最多只有可能吃到這一鍋飯，老闆爆料卻稱『菜還沒來就吃完兩鍋70份飯』」。

最後老闆稱店內白飯免費，但不代表吃到飽，不過從該店過去的Google評論可見，許多客人因為「白飯吃到飽」留下五星，店家有留言回應卻無對此修正，有客人嫌「貴又少」時，店家又會回應「我們白飯給你吃到飽耶」，雖然現在有可能改成不是吃到飽模式，但老闆爆料時說「從未標榜吃到飽」，可見和過去事實不符。

「己爸偶」指出，整件事就是不在場的老闆，跑去和媒體爆料，幾天下來洗了快百篇新聞，「北科學生莫名其妙被全國網爆肉搜辱罵。還有一群奇葩，能從完全無意義的白飯事件，把年輕人說成是一群腦殘、沒有解決能力、投票只會投給嘴砲仔，滑坡從蘇東坡滑到愛倫坡去」。

▲熱炒店11日編輯貼文紀錄。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）