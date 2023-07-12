南投縣工業會新舊理事長交接　台灣麻糬主題館創辦人接任

▲南投縣工業會新舊任理事長交接，由台灣麻糬主題館創辦人黃志明接任。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣工業會新舊理事長日前交接，由全國第一家麻糬觀光工廠「台灣麻糬主題館」創辦人黃志明出任第17屆理事長；縣長許淑華感謝卸任理事長的施銘芳6年來對工業會的努力及奉獻，成功搭建廠商與縣府最佳的溝通橋樑，也期許黃志明能精益求精，帶領該會再創新猷。

該會新舊任理事長交接典禮於5日舉行，由施銘芳主持，許淑華出席致賀並擔任監交人主持印信交接儀式，隨後頒發當選證書給新任理事長黃志明及新任理監事；立委馬文君、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、經濟部工業局中區工業區管理處執行長黃尊威、中華民國工業協進會理事長葉政彥、南崗工業區管理中心主任張玲玫都到場觀禮。

許淑華表示，工業會成員都是南投在地的中小企業，是全縣重要經濟主力，即將卸任的施銘芳不論擔任廠協會或工業會理事長，服務都相當到位，備受各界肯定，對於企業的困難也都能及時反映給縣府，做最妥善的處理及協助，讓企業能安心經營；新任的黃志明也是全國知名的企業家，產品行銷海內外、享譽國際，更在南崗工業區成立全國第一家麻糬觀光工廠，也對公益事業相當投入、經常協助縣府及公所關懷弱勢，此次當選不僅實至名歸，更能承先啟後，協助解決企業面臨的難題，建立該會新形象。

黃志明表示，相信在未來能夠扮演好該會與縣府間溝通橋樑的角色，也會積極辦理知識之旅，透過考察、企業再教育等方式提升中小企業的競爭力，也希望該會能承襲傳統，協助企業與縣府溝通，解決困難，讓產業與政府關係更為緊密融洽，社會更繁榮安定。