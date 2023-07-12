陸未成年人暑假玩網遊時間出爐！　2個月只能玩26小時

▲多家知名遊戲廠商集體於6月29日發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」。（圖／CFP）

實習記者高語璠／綜合報導

多家知名遊戲廠商集體於6月29日發布「關於暑期未成年人遊戲限玩的通知」，宣布未成年用戶只可以在7、8月的每週五至日晚上8點到9點之間登錄體驗遊戲，並且將未成年人在暑期玩遊戲的總時長，限制在26個小時以內。

速途研究院院長丁道師表示，應該通過各種方式在互聯網時代保護未成年的權益，這一點是毋庸置疑的，但我們發現遊戲存在危害的同時，也要看到它的價值所在。他還說，適度遊戲反而有利於智力的開發，有利於調節生活和學習的關係，應該讓青少年適度接觸遊戲、電腦、互聯網、信息化，這也是我們生活的一部份。

《中國經營報》報導，在關於暑期限玩的相關評論區，有不少網友指出，未成年人可以使用家人帳號玩遊戲。還有網友指出，有些未成年人通過單機遊戲實現遊戲自由。

報導中提到，未成年人防沉迷保護機制並不限於身分證號驗證，一些大型遊戲公司在技術上已經實現後台隱蔽式人臉掃描，遊戲公司、安全公司還可根據聲紋、行為特徵等判斷遊玩者是否為未成年人。

▲未成年人在暑期玩遊戲的總時長被限制在26個小時以內。（圖／視覺中國CFP）

網易遊戲公布其一項未成年人防沉迷技術「網易AI巡邏員」。據介紹AI巡邏員基於深度學習大模型開發，具備AI識別未成年保護系統、干預未成年玩家不理性消費模型、監控與打擊體系等多項技術體系，可24小時巡邏，每月過濾掉不良有害信息超過7300萬條，並配合公安展開連動打擊。

網易遊戲方面表示，家長可通過「網易家長關愛平台」與孩子的帳號綁定，從而可以查看孩子的遊戲紀錄和消費紀錄，並對遊戲時長和消費進行管理，騰訊遊戲方面表示，其推出「家長暑期服務園區」，不僅為家長提供親子教育案例、數字工具」志願者答疑和青年網路養成課程，暑假期間還將陸續開展未保服務進社區、家長學生代表探訪「騰訊未成年人守護營地」等活動。