打電動打到頭變形？　遊戲實況主剃髮募款「驚見凹陷」嚇壞粉絲

▲遊戲實況主科塔斯剃髮募款,驚見頭上有凹痕。(圖/翻攝Twitch@curtoss,下同。)



記者吳美依/綜合報導

Twitch遊戲實況主科塔斯(Curtoss)舉行慈善募款,如果累計金額達1000美元(約新台幣3萬元),就會在直播上剃光頭,卻因此發現頭上出現凹陷痕跡,讓他本人和粉絲全都嚇壞了。

根據直播影片,科塔斯為「白血病與淋巴瘤協會」(LLS)舉行慈善募款,在累計金額達1000美元時開始剃頭,卻發出一連串驚呼,「夥計們,這個剃刀剃得超讚。我現在在這裡看到一個凹痕,這是我耳機的位置,我頭上有個該死的耳機凹痕,搞什麼?我以為那只是我的頭髮造成的。」

