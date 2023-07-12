化學科「中間偏難」！高中老師：圖表題佔分達64%　

112學年度大學分科測驗今（12日）起一連兩天登場，上午第二節考化學，共2萬3703人報考，比去年大增超過8400人，增加幅度達55%，共1300人缺考，缺考率5.48%，比去年6.56%減少1.08%。得勝者文教提供化學科試題參考解答，但正確答案以大考中心公布為準。