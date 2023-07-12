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化學科「中間偏難」！高中老師：圖表題佔分達64%　

▲▼北市高中化學科教師群表示，今年化學科圖表題佔分達64%，整份考題靈活，屬於中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

▲北市高中化學科教師群表示，今年化學科屬於中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（12日）首日第二節考化學科，台北市高中化學科教師群表示，今年化學科題型多樣，跨章節概念多，計算比例提高，靈活創新題題數較多，從去年9題、28分，今年增加到14題、40分，圖表題同樣提高，從去年17題、58分，今年增加到21題、64分，測驗考生對圖表解析能力，整體而言，整份試卷為中間偏難。

分科測驗今天第二節考化學，根據大考中心統計，共有2萬3703人報考，比去年增加超過8400人，台北市高中化學科教師群表示，今年化學科題型多樣，跨章節概念多，計算比例提高，靈活創新題題數較多，從去年9題、28分，今年增加到14題、40分，試題難度較高，考生要有跨章節概念整合與文字圖表判斷能力，並要謹慎才能順利作答。

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北市高中化學教師群指出，今年化學科在圖表題與推理題較去年提高，測驗考生圖表解讀與分析能力，圖表題從去年17題、58分，今年增加到21題、64分，整體而言，整份試卷為中間偏難。

入闈協助大考中心審題的試考生則認為，今年化學科主要出自高中課綱化學，包含有機化學、電化學、分析化學等重要觀念，考驗學生對學習內容融會貫通與統整應用能力，命題範圍及領域平均，考生需要謹慎閱讀題目後，根據所學列出相關可能概念或相互對照，才能選出正確答案，整份試卷和近三年平均難度相近。

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